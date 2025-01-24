陳校長免費補習天地基層學生獲北河（明哥）慈善基金贊助獎學金

由陳葒校長創立的「陳校長免費補習天地」（補天），以推動「教育平等」為宗旨，自2011年成立至今，已為超過22,000名基層學童免費提供一對一補習服務及學習支援，並為超過6,000名基層青少年及幼童提供才藝訓練班及免費學前教育等服務。為表揚及勉勵學生一年來的努力與付出，鼓勵他們再接再厲，補天每年舉辦嘉許禮，頒發由不同基金會和商界捐助的獎學金，受惠人士包括一眾橫跨小學至大專、學術到才藝的基層學生。

2025年度補天嘉許禮取址尖沙咀街坊福利會禮堂舉行，除了威裕環球集團大學生獎學金、黃錦權醫生獎學金（少數族裔）及天行健基金會獎學金之外，今年的補天進步獎由深水埗明哥陳灼明先生創辦的北河（明哥）慈善基金贊助，嘉許接受免費補習後成績及學習態度有顯著進步的中小學生。每組設金獎一名、銀獎兩名、銅獎三名及優異獎十名。而有進步但未能獲得上述獎項的學生均可獲進步獎，以作鼓勵。另設大學大專組別，旨在嘉許接受免費補習後有傑出表現，並成功升讀大專院校的基層學生，並鼓勵他們繼續發奮向上，從書本中獲得指引，循序漸進，學有所成。

獲獎學生早前獲由明哥、北河（明哥）慈善基金代表及補天的義師幹事組成的評審團親自面見甄選，明哥表示：「知識改變命運！感激陳葒校長一直為基層學童付出，他的高瞻遠矚及無私奉獻深深感動了『北河（明哥）慈善基金』，我們非常榮幸能夠贊助本年度的獎學金，除了表示對陳校長免費補習天地的支持，亦希望為有需要的莘莘學子略盡綿力。社會上許多成功人士的故事都印證了起跑線並不能定義一個人能跑多快跑多遠，不少人出身於貧困家庭，面對重重困難，但他們始終堅持夢想，通過努力學習和奮鬥，最終取得成就。命運並不是由出身決定，而是由我們的努力和堅持所塑造。同學們不論家庭背景，知識和技能都能為他們打開無限的可能性。每一次的課堂學習、每一本書籍的閱讀，都是在為未來鋪路。只要保持對知識的渴望，努力去學習，就能改變自己的生活。我們贊助獎學金的初衷，就是希望能夠幫助那些有潛力但經濟困難的孩子們。這不僅是經濟上的支持，更是對他們努力的肯定。希望通過獎學金能夠激勵更多的學生，讓他們在追求夢想的道路上不再受到限制。希望同學無論面對什麼困難，都要相信自己的能力，堅持自己的夢想，努力奮鬥，改變命運。」