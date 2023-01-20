陳皮達人保哥推薦 Tea Château陳皮普洱

陳皮味辛性溫，具溫胃散寒、理氣健脾、和胃止嘔、化痰止咳等多重功效，還富含纖維、維他命C等重要營養，從古至今也受歡迎的養生藥材。中菜名廚黃亞保（保哥）同樣為陳皮愛好者，以喜愛用陳皮入饌而為人熟悉。他推薦Tea Château的陳皮普洱，特意挑選了香甜濃厚的新會大紅柑皮，由配方到沖泡，也有質素保證。一按沖泡茶機即沖出醇和幼滑的陳皮普洱，預泡功能讓陳皮和普洱香味互相融合，兩者味道相得益彰。利用創新的沖泡茶機，經典碰撞創新，讓更多人以不同方式品嚐到陳皮普洱的風味。

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