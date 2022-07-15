陶源酒家今年除了以傳統經典口味，雙黃白蓮蓉月餅與各位共慶中秋節外，更推出新款四色月餅口味，包括奶黃月餅，黑芝麻月餅，紫薯月餅，陳皮豆沙月餅。每款均用上最佳食材，經由豐富經驗的香港頂級師傅於本地現代化餅房焗製。以中式禮盒包裝，格外優雅高尚，絕對是中秋送禮必選。當中經典傳統口味「雙黃白蓮蓉月餅」（$198/盒）嚴選特級湘蓮精製純白蓮蓉餡料，配以原個頂級鹹蛋黃，令人回味無窮。
金迎秋四色月餅（$208/盒），每盒則有齊四款口味的迷你月餅，包括「迷你奶黃酥皮月餅」以香濃奶黃混合鹹蛋黃作餡料，夾雜陣陣椰香，甜而不膩。全新口味「迷你黑芝麻月餅」迸發出芝麻的香氣，豐富口感及味道。還有含豐富營養和較多花菁素，淡淡甜味及口感軟滑的「迷你紫薯月餅」，以及甘香的紅豆蓉，糅合陳皮濃郁的芳香，風味別具一格的「迷你陳皮豆沙月餅」。月餅券由即日起至2022年8月30日發售，可於2022年8月9日至9月9日換領。
查詢：2353 5866 網址：www.fulum.com.hk
日報
陶源酒家中秋月餅 伴你賞月
陶源酒家今年除了以傳統經典口味，雙黃白蓮蓉月餅與各位共慶中秋節外，更推出新款四色月餅口味，包括奶黃月餅，黑芝麻月餅，紫薯月餅，陳皮豆沙月餅。每款均用上最佳食材，經由豐富經驗的香港頂級師傅於本地現代化餅房焗製。以中式禮盒包裝，格外優雅高尚，絕對是中秋送禮必選。當中經典傳統口味「雙黃白蓮蓉月餅」（$198/盒）嚴選特級湘蓮精製純白蓮蓉餡料，配以原個頂級鹹蛋黃，令人回味無窮。