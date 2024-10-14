陽光房地產投資信託基金（「陽光房地產基金」） 於2024年GRESB房地產評估榮獲四星評級

香港 - 2024年10月14日 - 恒基陽光資產管理有限公司（「管理人」）欣然宣佈陽光房地產基金於2024年全球房地產可持續標準房地產評估（「GRESB評估」）榮獲四星評級，其為針對房地產行業之環境、社會及管治的全球領先標準。



管理人之行政總裁吳兆基先生表示：「我們很高興及榮幸能於最新的GRESB評估中獲得四星評級，這項認可是管理人融入環境、社會及管治價值於陽光房地產基金的管理及營運，藉以促進可持續發展之堅定承諾及能力肯定。作為負責任的業主，我們將繼續遵循首要原則，於盈利、地球和人類之間取得平衡，並致力培育關懷及創新的文化，以轉型為低碳經濟，為我們的持份者創造共同價值。」



隨著陽光房地產基金的財政年度結算日由6月30日更改為12月31日，陽光房地產基金下一份可持續發展報告將涵蓋由2023年7月1日至2024年12月31日止之18個月。為使持份者瞭解最新進度，管理人將於短期內在陽光房地產基金網站上載可持續發展之中期回顧，提供截至2024年6月30日止12個月之陽光房地產基金可持續發展表現的概況。



GRESB是以使命驅動並為業界主導的機構，旨在提供嚴格的方法和統一的框架以衡量房地產資產及物業組合於環境、社會及管治方面之表現。於2023年，超過2,000間房地產公司、房地產投資信託基金、基金及發展商參與其中，資產達7.2兆美元，涵蓋75個國家逾170,000項資產。陽光房地產基金自2022年起參與GRESB評估。

