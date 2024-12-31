雀巢®KITKAT® 節日限定精緻禮盒裝 呈現獨特滋味

年關將至，雀巢®KITKAT®為你帶來精緻滿分的嶄新雀巢®KITKAT®節日限定精緻禮盒裝，以全新的雀巢®KIT KAT®特濃朱古力脆皮雪糕批帶領，一盒盡享三重口味，是次禮盒一式兩款的驚喜：磁貼月曆配上額外附贈的月份和星期精美磁貼，不但可隨月份自行轉換不同磁貼來為2025年一整年好好計劃，更可放於家中不同⻆落方便觀看。禮盒包含9支雀巢®KITKAT®脆皮雪糕批：全新雀巢®KITKAT®特濃朱古力脆皮雪糕批、經典雀巢®KIT KAT®脆皮雪糕批及雀巢®KITKAT®粉紅脆皮雪糕批各3支，齊集三款雀巢®KITKAT®脆皮雪糕批的獨特滋味。建議零售價$178/盒，於各大便利店及超級市場發售。

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