雄獅旅遊帶你去嘉義 參觀台灣燈會
一年一度的台灣燈會將於2026年3月3日至15日在嘉義舉行，是次燈會將展出超過600件作品，並首度與任天堂Nintendo合作打造「超級瑪利歐特色燈區」，粉絲不容錯過。雄獅旅遊的嘉義三日之旅，帶大家參觀【2026台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華】外，亦會到訪全新開幕的海賊庄手作製作專屬的空鳳(空氣鳳梨)小島，去阿里山櫻花季賞櫻及台灣國際蘭展，行程將於3月5日及12日，於台北/新竹出發，雙人房團費HKD 1,990，報名團體行程即送限量「超級瑪利歐星燦嘉年華小提燈」乙個。即日起至 2026/2/20 前付訂，數量有限，送完為止！