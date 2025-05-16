雄獅旅遊 暑期限定台灣超美火車團

暑假快將來臨，雄獅旅遊預備了多款台灣超美火車團行程，帶你遊山玩水體驗台灣在地文化：|山嵐號x夢幻車身|7月3號出發-台東2日遊，私廚創意料理.浪漫午茶.桂田喜來登酒店|25TR703SH33-T，雙人房團費HKD3780/位；|海風號｜7月10號出發-宜蘭2日遊，蘭海追風．微醺蘭調森林．無菜單美饌|25TR710YN04-T，雙人房團費HKD3250/位；|鳴日廚房|7月26號出發-台東2日遊，來一場山與海的邂逅，漫遊縱谷|25TR726FUX-T，雙人房團費HKD11280/位；|藍皮解憂號|7月24號出發-花東3日遊，花季饗宴．台東最美星空，在地知名溫泉旅館|25TE724FR3-T，雙人房團費HKD2700/位。還有其它不同行程，不同出發日期，數量有限!!

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