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市場資訊
2023-09-15 07:30:00
日報

雪碧®x Gareth.T夏日熱播音樂會 勁歌炒熱西九文化區 玩遊戲贏雪碧®獎品

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面對嚴酷燥熱天氣，有什麼好得過來一口冰凍的雪碧®呢？雪碧®特意於916日聯乘新一代唱作人Gareth.T 湯令山於西九文化區呈獻「雪碧® x Gareth.T 夏日熱播音樂會」，一日限定個人戶外音樂Show，以音樂炒熱全場！讓大家一邊享受音樂，一邊Chill著嘆冰爽的雪碧®激爽一下！屆時除了邀請Gareth.T 湯令山勁唱多首大熱歌曲，提升全場氣氛外，場內更設有多個互動打卡及遊戲區，讓參加者贏取獎品，不論場內場外，齊齊酷爽應對悶熱炎夏！

場外除特設「Sprite®Chill打卡區」，參加者可身處於充滿幻彩的泡泡環境中，走進「Chill激爽波波池」中打卡留念，拍攝一張又一張的”Chill refreshing” 照片！公眾人士更可即場參與雪碧®互動遊戲區遊戲，贏取豐富獎品，將滿滿雪碧®帶回家。

第一關 - Stay Cool拋豆袋：參加者每人將獲得五個豆袋，每次只可拋出一個。每將一個豆袋拋進洞中，將可於下輪遊戲獲得額外2秒時間。

第二關幸運大轉盤：完成挑戰拋豆袋之參加者可直接參與第二關遊戲。每名參加者各有一次轉動輪盤機會。所得的分數將決定最後一關之可用時間！

終極一關 – Catch the Sprite® Moment! 兩關所獲得的時間分數，即為該參加者於終極一關之時間。參加者需於限時內於波波池，僅以雙手收集波波並放到大會提供的籃中，其間不可放下。所得波波數量則決定可獲得之雪碧®獎勵！

雪碧®x Gareth.T 夏日熱播音樂會及互動挑戰區

日期：2023916
地點：西九文化區藝術公園 海濱草坪東面
時間：上午10時至晚上8 （打卡區及互動遊戲區）
           下午3時至4 （夏日熱播音樂會）

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