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市場資訊
2023-12-01 18:45:00

雪肌蘭 非一般30年 再膺至尊榮譽大獎 蟬聯全場雙總冠軍

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雪肌蘭再破紀錄，連續24年榮獲全場最高殊榮「至尊榮譽大獎」，代言人鄭嘉穎、曹敏莉、黃百鳴、嘉賓陳欣健齊齊出席頒獎禮，祝賀雪肌蘭橫掃多個大獎。

雪肌蘭走過非一般30年，歷年來獲獎無數橫掃各界品牌、銷量、服務大獎，今年再寫下重要里程碑，於「屈臣氏健康美麗大賞」繼續創造業界傳奇，連續24年衛冕全場唯一最高殊榮「至尊榮譽大獎」，及多個最高銷量大獎，更憑「雪肌蘭魚宝鯊魚丸」再次勇奪「至尊榮譽產品大獎」，延續雙總冠軍歷史，驕人成績有目共睹，是實至名歸的「天然健康食品專家」。

星級用家 齊賀雪肌蘭稱霸業界

有業界奧斯卡美譽的「屈臣氏健康美麗大賞」頒獎禮，是行內的年度矚目盛會，極具權威及公信力，屈臣氏自2000年起，連續24年舉辦，雪肌蘭連勝24年，一直穩守冠軍寶座本年度頒獎禮，已於1130日，假麗思卡爾頓酒店舉行。當日星光熠熠，雪肌蘭國際集團主席劉陳小寶BBS太平紳士，與副主席陳細潔BBS攜手出席盛典，雪肌蘭超過15年的忠實星級用家 ─ 視帝鄭嘉穎、港姐曹敏莉，連同演藝名人黃百鳴、陳欣健亦到場恭賀，見證雪肌蘭獲獎盛事！

雪肌蘭邁向30周年，年年稱霸業界頒獎禮，主席劉陳小寶、副主席陳細潔感謝各大傳媒、業界、消費者多年肯定及鼎力支持。

劉主席：堅持高科技提煉，繼續陪伴大眾健康成長

集團主席劉陳小寶帶領雪肌蘭再創歷史高峰，連續24年橫掃品牌及產品銷量大獎，成為至今包辦全場品牌、產品雙總冠軍的唯一得獎品牌，適逢雪肌蘭30周年，繼續再創佳績，別具意義，力證產品、服務優質，才能長期成為各界信心首選，劉主席深感榮幸，感謝各大傳媒、業界、消費者多年支持及認同。她表示：「作為『天然健康食品專家』，我們始終緊守『令您健康』使命，嚴格監控品質，堅持以高科技提煉純正、濃度高、易吸收的優質營養補充品，確保所有產品通過國際測定，無污染、無雜質，令消費者食得安心真正安全、高效、輕鬆改善都市人健康！未來雪肌蘭會繼續陪伴大家健康成長，全面守護您的健康！」

陳副主席：排毒護肝，青春健康，產品、服務No.1

副主席陳細潔分享：「雪肌蘭非一般30年，時刻伴您健康，我自己亦是忠實用家，多年來不少朋友經常問我青春健康的秘訣』，其實很簡單，秘訣就是每天必食魚宝鯊魚丸，幫身體全面排毒、護肝，將毒素通通排走，並補充身體需要的優質營養，有效真正改善健康，時刻保持好狀態，由內至外健康美麗。雪肌蘭產品優質、高效，服務專業、貼心，自然能夠年年贏盡所有冠軍。」

視帝鄭嘉穎、港姐曹敏莉被讚逆齡生長，二人已與雪肌蘭合作17、18年，一直有服食雪肌蘭產品保持好狀態，輕鬆兼顧工作、家庭生活。

屈臣氏健康美麗大賞2023得獎名單

 

唯一「至尊榮譽品牌大獎」(全場最高獎項)

雪肌蘭

唯一「至尊榮譽產品大獎」(全場產品中最高的獎項)

雪肌蘭魚宝鯊魚丸

「冠軍中之冠軍大獎」(高銷量殊榮)

優質至醒強腦食品          ：雪肌蘭魚宝腦の源DHA

「鑽石級健康美麗大獎」(高銷量殊榮)

優質美目護眼食品  　 ：雪肌蘭魚宝藍莓活力明目素
優質骨骼關節保健食品 ：雪肌蘭魚宝鯊魚軟骨素S.C.P.
優質抗氧美白美肌產品 ：雪肌蘭魚宝水凝素
優質全效修護精華產品 ：雪肌蘭修護保濕緊緻美容液

「新登場健康美麗大獎」

優質機能保健食品        ：雪肌蘭魚宝生命の本源DNA

「專業客戶服務大獎」

雪肌蘭

「企業社會責任大獎」

雪肌蘭

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