雪肌蘭 非一般30年 再膺至尊榮譽大獎 蟬聯全場雙總冠軍

雪肌蘭走過非一般30年，歷年來獲獎無數，橫掃各界品牌、銷量、服務大獎，今年再寫下重要里程碑，於「屈臣氏健康美麗大賞」繼續創造業界傳奇，連續24年衛冕全場唯一最高殊榮「至尊榮譽大獎」，及多個最高銷量大獎，更憑「雪肌蘭魚宝鯊魚丸」再次勇奪「至尊榮譽產品大獎」，延續雙總冠軍歷史，驕人成績有目共睹，是實至名歸的「天然健康食品專家」。

星級用家 齊賀雪肌蘭稱霸業界

有業界奧斯卡美譽的「屈臣氏健康美麗大賞」頒獎禮，是行內的年度矚目盛會，極具權威及公信力，屈臣氏自2000年起，連續24年舉辦，雪肌蘭連勝24年，一直穩守冠軍寶座。本年度頒獎禮，已於11月30日，假麗思卡爾頓酒店舉行。當日星光熠熠，雪肌蘭國際集團主席劉陳小寶BBS太平紳士，與副主席陳細潔BBS攜手出席盛典，雪肌蘭超過15年的忠實星級用家 ─ 視帝鄭嘉穎、港姐曹敏莉，連同演藝名人黃百鳴、陳欣健亦到場恭賀，見證雪肌蘭獲獎盛事！