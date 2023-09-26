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市場資訊
2023-09-26 22:15:00

電子支付服務商QFPay HK 線上及線下同支援PayMe for Business 直接註冊簡化流程 助商戶提升營業效率及收款能力

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電子支付愈趨普及，為迎合市場趨勢，商戶紛紛加強提供電子支付的服務，PayMe 可謂最熱門選項之一。電子支付服務商QFPay HK （錢方香港） 繼早年為商戶引進滙豐旗下的PayMe for Business作收款選項之一，今年再進一步成為首批電子支付服務商，同時支援線上及線下商戶直接透過QFPay HK平台註冊使用PayMe for Business，大幅減省商戶申請程序QFPay HK為商戶聚合各大電子支付平台，於同一商戶對賬平台內一併處理不同賬目，取締以往額外的結算工序，直接提升業務效益。有關服務現已開通，各商戶可隨時登記及註冊使用。

一站式快速申請省步驟直接使用

QFPay HK（錢方香港）一向暸解市場需求，早於2021年時已早著先機，連接滙豐的全方位數碼收款方案「智豐收」，並引進滙豐旗下PayMe for Business作為QFPay HK提供的眾多收款方式之一，為超過10,000個商提供多元化和貼近市場需要的選擇

今年，QFPay HK將服務升級，無論線上或線下商戶，只要透過QFPay HK平台註冊，可一站式申請使用PayMe for Business及其他電子支付，無需先行開立滙豐商業戶口，大幅減省商戶繁複的申請程序及手續，令市場上更多商戶可以接入PayMe for Business，同時方便商戶及顧客，直接提升業務效益。

革命性業務優化方案　一站式對平台結算

為令實體店商戶收款時更便利，QFPay HK已將PayMe for Business在其收款應用程式APP）及支付網關（Payment Gateway），以提高營運效率；這亦令網店商戶更容易在技術上經QFPay HK的插件（Plug-in）及API來接入PayMe for Business

此項全新功能QFPay HK為商戶帶來革命性的業務優化方案商戶只須透過QFPay HK，便能一站式聚合各電子支付平台，同時在同一對賬平台內處理不同賬目，取締額外結算工序，為商戶提供突破性的對賬便利。

首批服務商同時支援線上及線下商戶　獲官方許可及肯定

QFPay HK聯合始創人兼總經理梁生光（Will Leung表示：「智能科技的進步驅使營商環境走向數碼化顧客追求更方便快捷的支付方式。了解決商戶和用家的實際需求公司一直觀察線上線下商戶在使用電子支付平台時面對的障礙，持續開拓為商戶提供更便利、安全及快捷的支付服務，以支援中小企應對瞬息萬變的數碼化挑戰。QFPay HK成為首批同時為線上及線下商戶提供PayMe for Business的電子支付服務商。」

滙豐PayMe主管鍾柏德（Brad Jones表示：「PayMe憑藉簡單易用的付款功能，吸引超過300萬個人用戶使用，同時致力將PayMe for Business商戶連繫至這個廣大用戶群，為他們拓闊商機。我們很高興與QFPay HK深化合作，簡化PayMe for Business的註冊過程，務求更多線上線下商戶都可以接觸使用PayMe的消費者。」

間接助商戶加快資金流　提升業務發展潛力

QFPay HK表示，金管局於去年1024日推出了 「商業數據通」Commercial Data Interchange CDI），容許銀行可在商戶許可的情況下，向QFPay HK獲取交易數據，透過數據分享大幅簡化及加快融資審批程序，協助企業及中小企業務持續發展。這項優化措施亦間接令商戶的營銷數據更為完整，有機會提高商戶的融資能力，協助商戶增加資金流及業務發展潛力。同時，亦預料這項優化方案可以為QFPay HK增加10%的商戶加盟旗下，帶來按年6%的營業額增長，並展望未來將會繼續拓展及優化不同功能，令更多商戶受惠。

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