電腦視覺症候群 不容忽視

今年夏天，巴黎奧運會將有大量運動員參加各個項目的比賽，從熱門項目劍擊、單車、游泳到體操、柔道等，大家都可能整天在看電視，促使眼晴疲倦、眼乾等，有時還伴隨頭痛、肩頸痠痛等「電腦視覺症候群」的症狀，造成身體多種不適，後果可大可小。



眼睛有自動變焦的能力，是倚賴眼睛裡的睫狀肌及晶狀體所控制，當注視近處的物件時，睫狀肌會收縮，這組肌肉令晶狀體的弧度變得較彎、厚度增大，令屈光度增加，使影像可清楚地投射在視網膜上。但睫狀肌收縮需要用力，所以長時間看近處的物件，就會引起視覺疲勞。



長時間望著電腦工作，甚至可能會改變你的眼淚組成成分。乾眼或過敏可能是由於「環境因素」造成的。它可能直接影響乾眼症狀，更重要的是影響視力：眨眼頻率減少和淚膜不穩定可能會降低視覺質數。



治療「電腦視覺症候群」首先要配戴合適的眼鏡，因為足夠的度數可以提高視力及雙眼的協調。長期看電視時要有目的地眨眼，或使用人造淚水來治療眼睛乾澀的問題。若有任何不適，應尋求醫生的專業意見。



要預防此症狀，應多戶外運動，讓眼睛休息、多喝水來補充身體水份，多吃護眼蔬果來補充營養所需，可食用含豐富維他命A的食物，如：牛多喝水來補充身體水奶、雞蛋，也可食用含豐富胡蘿蔔素的蔬菜。在冷氣房內擺放一杯水, 保持環境中適當的濕度。