青年發展委員會表揚國際青年商會 致力培訓青年領袖

青年發展委員會早前與「十大傑出青年選舉」主辦機構國際青年商會香港總會會面，與青年領袖共同探討本地青年發展。是次活動共有四十多位青年領袖參加，當中就著青年「四業」作深入討論以及提交意見。國際青年商會亦向青發會分享了來年的發展方向以及社會工作計劃，望得到政府的支持及推廣。

兩會首會面 有望整合資源 共同發展青年項目

青發會首次與國際青年商會會面，喜見兩會理念相近，來年有望整合資源，共同發展青年項目。青發會副主席梁毓偉表示：「青發會自成立以來，一直致力聆聽本地青年人的聲音，以推動本地青年人向上流。喜見國際青年商會於本地一直支援青年發展，致力為青年人提供國際視野、培訓及發展機會，期望來年兩會有進一步的合作。」

72年青年培訓組織 望助本地青年創造更多影響力

國際青年商會香港總會會長楊甘琳表示：「是次會面，希望能夠更全面了解政府的青年藍圖，加強培訓青年領袖，持續為本地社會輸出人才。」國際青年商會香港總會侯任會長余修賢表示：「經歷兩年多的疫情以及經濟低迷，不論是青年人、創業家、企業家以及打工仔，都面對著不同的挑戰。作為針對18至40歲的青年領袖培訓組織，政府的方針以及發展藍圖，是青年組織有效製訂方案以及為青年人提供機會的契機。感謝青發會以及政府抱持開放態度，願意聆聽，這次會面讓我們明年更有信心針對性地培育青年人，與政府產生協同效應。」

國際青年商會：https://www.jcihk.org