靚飯，就係泰國茉莉香米 Think Rice Think Thailand

香港人對米飯向來「嘴刁」，一碗靚米要夠香、夠煙韌，仲要有「飯味」。而泰國茉莉香米，正是這般俘虜港人味蕾的「米中貴族」— 細長晶瑩的米粒，煮熟後飄散獨特的潘丹葉清香，入口軟滑帶韌，粒粒分明不黏結，不論配搭港式臘味、泰式冬蔭功，還是簡單炒蛋，都能襯托出食材真味。

這份「靚味」背後，是泰國得天獨厚的地理條件：東北部的涼爽氣候、肥沃土壤，加上當地農民數代相傳的耕作智慧，才孕育出 Hom Mali 105 與 RD15 這兩個經典品種。泰國商務部更訂立嚴格標準：只有純度達 92% 以上的香米，才可冠以「Thai Hom Mali Rice」之名 — 而包裝上那個綠色圓形認證標誌（Thai Hom Mali Rice Certification Mark），就是品質的「定心丸」：標誌印明「ORIGINATED IN THAILAND」，代表這是泰國當地包裝、符合官方標準的正宗茉莉香米，港人選購時認准這個標誌，就能食得安心。

除了好味之外，泰國茉莉香米更是「健康之選」：它天然無麩質；營養上富含維他命 B 群、礦物質。除了茉莉香米，泰國近年推出的健康米款 — 比如紫莓米（Riceberry），集黑糯米與香米優勢，抗氧化成分豐富；有機香米則堅持無化學農藥耕作，保留穀物原味與營養；還有紅米、糙米、糯米、黑糯米等選擇，除了作為主食，仲可以製成各種甜品同零食，照顧不同飲食需求。

從泰國稻田到香港餐桌，呢碗香米不單是味蕾享受，更是泰國對質量與健康的堅持。下次開飯，試下呢份飄洋而來的米香啦！