革命性治鼠方案引進香港 老鼠避孕藥作餌 不殺傷 趕走鼠患 奪回城市空間

香港 - 2024年11月4日 - 專為根治鼠患而創製的無害治鼠解決方案Evolve™ 登陸香港！ Evolve™是突破性的科研成果，它利用避孕藥作鼠餌為老鼠節育，在源頭有效遏止老鼠數目增長。產品對人、寵物、野生動物和環境皆無害，可取締毒餌和不人道的捕捉器，符合可持續發展原則，是消除香港日益猖獗的鼠患的救星。Evolve™是香港漁農自然護理署批核之新註冊除害劑。



專為根治鼠患而創製的無害治鼠解決方案Evolve™ 登陸香港。

革命性治鼠產品：環保、安全、人道



Evolve™ 系列由美國的SenesTech, Inc. (Nasdaq: SNES) 研發，該公司在控制害蟲繁殖的領域佔領先地位。Evolve™是市場上首創和唯一以「制止繁殖以控制鼠患」為原理的鼠餌。今年初推出市面的Evolve™是無殺傷而環保的治鼠解決方案，產品獲美國環境保護署列為「風險極低」類別 （豁免於FIFRA25 (b) ，不會對人體健康和和環境生態，包括老鼠以外的動物（如貓狗）和老鼠的天敵造成傷害。



有見Evolve™ Rat 鼠餌的市場反應熱烈，SenesTech於今年5月擴大產品線，推出可配合Evolve™Rat使用的Evolve™ Mouse。該兩款產品可以加人現有的綜合害蟲管理方案（Integrated Pest Management ），提升長遠的滅鼠效果。



Fruit Tree 有限公司獲香港獨家代理權



Evolve™ 在香港由Fruit Tree 有限公司獨家代理。 Fruit Tree是業內有豐富經驗的害蟲滅治服務公司，曾為香港特區政府食物及衛生局提供滅鼠服務，其產品均向政府註冊。



Fruit Tree的總監Francisco Pazos Alvarino表示：「我們很高興能夠取得Evolve™ 勢將帶動治鼠策略的變革。的香港獨家代理權，這產品開創了未來的治鼠方向，其獨特的操作原理令產品在市場佔盡優勢，同時切合我們公司的宗旨——重視成效、安全和可持續發展。」



他續說： 「香港目前採用的毒餌和捕鼠器等傳統治鼠工具，無疑可以迅速將老鼠數目減少，但實際上並不治本。要知道，在滅殺行動中倖存的兩隻老鼠，在一年內可以繁殖出15,000隻。因此，若不從節育入手，基本上無法有效管理鼠患。」Evolve™勢將帶動治鼠策略的變革。



及早控制老鼠數目



美國紐約的鼠患嚴重，是唯一需要政府成立獨立部門治鼠的城市。紐約市剛通過立例，由2024年11月起採用Evolve™ 的節育式治鼠方案。而香港是美國以外全球首個引入Evolve™ 的城市。



假設香港與紐約的人口/老鼠比例（2021年數據）相若，估算香港約有250萬隻老鼠。食環署在去年捕捉了七萬隻活鼠，數目比前年大幅增加24% 。香港鼠患持續惡化，若在社區內廣泛使用Evolve™， 將可有效減少街道及公共地方旳老鼠數目及杜絕鼠患的成本。



Alvarino指出，毒餌和捕鼠器等傳統方法治標不治本，根本無法對治老鼠持續繁殖增長的問題。「每天，在香港新誕生的老鼠數目超過被捕捉的老鼠。研究指出，在治鼠行動中倖存的一對老鼠，在一年內能夠繁殖出 15,000隻老鼠。可見，為老鼠節育是制止增長的唯一方法，而且可大大降低治鼠的社會成本，節省的公帑可投放在社會福利等其他的重要方面。」



Fruit Tree在香港擬專攻B2B市場，並展望產品在中國大陸市場有很大的發展潛力。



Evolve™ Rat 及Evolve™ Mouse 產品已在香港供應，備有1.5磅、3磅和6磅三種包裝，有興趣的住戶及專業用家可以聯絡 Fruit Tree Ltd（電話： +852 9358 2901），以及其獨家分銷商Chinchex和指定服務供應商NoBedBugs-hk 。



提升現在治鼠方案的效益



SenesTech 引述多項獨立研究報告指，Evolve™系列產品的活性成份能夠有效減低老鼠的繁殖率。在綜合式的治鼠管理方案中加入節育的策略，可將方案成效提升九成之多，這意味Evolve™能夠提高現有治鼠措施的整體成效。



SenesTech的行政總裁富蘭特（Fruendt）在新聞發佈中表示，該公司提供的不只是產品，而是應對日發嚴重的鼠患危機的解決方案。Evolve™產品的目標不止於控制老鼠數目，而是從猖獗的鼠患中奪回人類應有的空間。

