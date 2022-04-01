革新消毒概念 NCCO-IG長效殺菌修護液

隨著疫情擴散，使用消毒產品已成為生活常態，但很多消毒產品都含酒精、漂白水、次氯酸等含有毒性的化學物質，雖能殺菌卻無益於人體健康。長期使用有機會出現「消毒很成功 身體卻壞了」的情況。由香港研發的NCCO-IG長效殺菌修護液，不但做到消毒護膚二合一，而且經SGS毒理分析認證，3歲或以上人士均適用，對人體安全可靠。它採用嶄新納米框架技術，經加拿大UBC消滅病毒測試，能即時殺滅99.98% Covid-19新型冠狀病毒。

全面復課在即，NCCO-IG成份安全，不含揮發物質，防菌功能長達2小時無須過量使用，而且可透過接觸去殺滅黏附在物件上的病毒及細菌，NCCO-IG能為他們多加一層保護，讓家長多添一分安心。NCCO-IG亦能用於面部或皮膚任何外露位置，在面部接觸口罩的同時進行消毒，防止皮膚上的細菌滋生，幫助你抵抗口罩肌。產品現於b-MOLA 展銷會、實惠、千色、一田超市及NCCO-IG網店有售，全線正進行低至67折優惠。於網店登記成為NCCO之友，可即獲限時30積分及便攜裝 NCCO-IG長效殺菌修護液。網上商店: https://www.nccotech.com/collections/ncco-ig

