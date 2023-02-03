韓國的三祖SAJO手工餃子系列，是懶人居家必備食物，適合直接蒸、煮或煎當一餐，除被網民評選為10大人氣急凍餃子的王餃子外，亦推出0.6mm薄皮餃子，皮薄餡多，肉汁超鮮甜，再加上剛蒸出來時熱騰騰，味道與韓國餐館現製無異，絕對不輸中式餃子！SAJO餃子口味非常多元化，三祖擁有自家農場及廠房，食品均獲HACCP安全食品認證。由2023年2月17至3月2日於惠康超級市場購買韓國三祖SAJO 0.6mm薄皮餃子可享買一送一優惠，快去惠康入貨！優惠受條款及細則約束。
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日報
韓國三祖SAJO手工餃子 懶人必備輕鬆「餃掂」
韓國的三祖SAJO手工餃子系列，是懶人居家必備食物，適合直接蒸、煮或煎當一餐，除被網民評選為10大人氣急凍餃子的王餃子外，亦推出0.6mm薄皮餃子，皮薄餡多，肉汁超鮮甜，再加上剛蒸出來時熱騰騰，味道與韓國餐館現製無異，絕對不輸中式餃子！SAJO餃子口味非常多元化，三祖擁有自家農場及廠房，食品均獲HACCP安全食品認證。由2023年2月17至3月2日於惠康超級市場購買韓國三祖SAJO 0.6mm薄皮餃子可享買一送一優惠，快去惠康入貨！優惠受條款及細則約束。