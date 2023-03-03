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市場資訊
2023-03-03 07:30:00
日報

韓國極邪惡「芝」味即食Pizza 全新脆脆餅底

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韓國國民級即食食品品牌不倒翁Ottogi出品的即食Pizza，連續5年韓國銷售量第一。Ottogi推出全新脆脆7吋薄餅系列，獨特薄餅餅底以低溫熟成，以及配合小麥粉和生酵母的黃金比例製造。系列有韓式烤肉及濃厚芝士蒜2款口味，無論一人獨嚐或眾人分享都合適。薄餅可用家用焗爐、微波爐、氣炸鍋、甚至煎鍋加熱。建議原個放入氣炸鍋，200°C68分鐘可品嚐最佳口感！不倒翁Ottogi全新脆脆7吋薄餅系列已於百佳率先上市，Pizza控切勿錯過！
Facebook專頁：https://www.facebook.com/ottogihk

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