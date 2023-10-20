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市場資訊
2023-10-20 07:30:00
日報

韓國AMC-血糖-心率-血壓+體温專業健康監測通話手錶

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想知你的健康情況，韓國AMC專業健康監測通話手錶，具2寸特大弧屏及最新藍芽版本，採用韓國技術，可深入精確檢測血糖，亦有心率、血壓、體溫、睡眠等監測功能。更可語音通話、事件提醒、SOS等，可Whatsapp及微信等所有社交信息推送，更有天氣、多項鍛鍊模式及運動狀態、訊息通知、久坐提醒功能等，簡易快捷控制，百變錶面、音樂、計時。採用特大鋰電池，特長使用時間，原裝行貨，一年保養。原價$4,980ASK DIGITAL SHOP現以限量$1,180(28)
電話：6821 7080  
官網：http://www.uthk.com

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