韓國B&C 家用落地16寸靜音遙控搖頭無葉風扇

炎炎夏日，ASK DIGITAL SHOP推出韓國B&C 家用落地16寸靜音遙控搖頭無葉風扇，16寸強勁出風，智能遙控按鍵，設LED顯示，無葉設計，安全易清洗，更對孕婦、嬰兒、老人健康安全保護。無級風速調節，30-120分鐘智能定時，可90度左右轉動，45度前後可調，自然清涼冷風，安全無害。智能操作面版，LED顯示燈指示。三段風速調節，智能靜音運作，具備左右自動搖擺功能，可遠距離送風。附遙控器，方便遠程控制。原裝行貨，一年保養，零售價: $2680 消費券換購價: $898限量50部。

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