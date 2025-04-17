韓流魅力即將登陸 Happy Wednesday！

準備迎接韓流盛宴！於 4 月 23 日及 30 日，Happy Wednesday「韓國之夜」讓您體驗韓國文化，並為 4 月 27 日於沙田馬場舉行的《FWD 冠軍賽馬日》及 4 月 30 日在跑馬地馬場舉行的韓國馬事會錦標熱身，為賽馬夜增添更多激情與活力。
準備與國際跳唱歌手 Rechelle Mansour 及一眾 K-Pop 舞者一同起舞吧！她們將為您帶來多首人氣金曲及 K-Pop 經典舞曲。這場視聽盛宴絕對不容錯過！您還可於 4 月 23 日參加有關《富衛保險冠軍賽馬日》的賽前熱身活動，有機會贏取豐富獎品。
品嚐地道韓國美食燒酒
品味韓國文化，當然少不了地道美食。Happy Wednesday 將為您帶來正宗的韓式街頭美食！啤酒園人氣美食車將提供韓式熱狗、辣炒年糕及香脆韓式炸雞等，每一口都能讓您體驗有如置身首爾的獨特風味。此外，還有冰涼的韓國傳統燒酒供應，與朋友一同舉杯暢飲。
此外，現場設有 K-Pop 舞蹈挑戰，展示您的舞技有機會贏取驚喜禮品！更有別具特色的霓虹裝置打卡區，讓您與好友拍攝出閃耀 Instagram 的韓風美照。
非凡場地 締造難忘夜晚
坐落於充滿活力的香港島核心地帶的跑馬地馬場，如今更添魅力！位於聯合看台二樓的「The Beat」與三樓的「Vantage」，擁有壯觀的馬場景觀，提供招牌雞尾酒、國際美食及現場音樂表演，是與朋友共度美好夜晚的完美娛樂朝聖地！跑馬地馬場其他的餐飲場地「月貝凡」、「競」、「馬房彎露台」及「先駿廊」一同打造獨特的主題餐飲體驗，為客人帶來多元化的美食享受。立即登入 www.bookingrc.hkjc.com 訂座，與親朋好友在 Happy Wednesday 一同創造難忘回憶！
關注及追蹤 Happy Wednesday
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