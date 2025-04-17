韓流魅力即將登陸 Happy Wednesday！

準備迎接韓流盛宴！於 4 月 23 日及 30 日，Happy Wednesday「韓國之夜」讓您體驗韓國文化，並為 4 月 27 日於沙田馬場舉行的《FWD 冠軍賽馬日》及 4 月 30 日在跑馬地馬場舉行的韓國馬事會錦標熱身，為賽馬夜增添更多激情與活力。

準備與國際跳唱歌手 Rechelle Mansour 及一眾 K-Pop 舞者一同起舞吧！她們將為您帶來多首人氣金曲及 K-Pop 經典舞曲。這場視聽盛宴絕對不容錯過！您還可於 4 月 23 日參加有關《富衛保險冠軍賽馬日》的賽前熱身活動，有機會贏取豐富獎品。