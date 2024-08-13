音樂劇《奮青樂與路》下周五公演 遊歷藝術與品格教育的獨特旅程

本地原創得獎音樂劇《奮青樂與路》將於2024年8月23日至25日於香港文化中心大劇院回歸，門票現已於art-mate平台公開發售。由演藝進修學院主辦，利希慎基金贊助，匯聚何文田迦密中學、路德會西門英才中學、加拿大神召會嘉智中學、心光盲人院暨學校及香港演藝學院應用學習課程的學生參與台前與幕後製作，通過表演藝術體驗成長之旅。

《奮青樂與路》榮獲第二十七屆香港舞台劇獎六大獎項，由香港著名音樂劇及電影作曲家高世章作曲、香港作詞人岑偉宗填詞及香港劇作家莊梅岩編劇，今年更加入聯合執導張凱婷及張月盈，為音樂劇注入新活力。