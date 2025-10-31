音樂連結社區　和富鄰里芯跨界實踐「鄰里同心」

急速城市節奏中，社區凝聚力面臨考驗。和富社會企業旗下「和富鄰里芯」（Wofoo Neighbour Hub, WNH）邀請「民歌王子」區瑞強 (Albert Au) 與香港不同地區夥伴合作，舉辦多場社區音樂會，成功帶動社會關注社區、長者及基層生活，並以創新及跨界模式推動多元社區服務，冀為香港社會疫後重塑出一分力。 音樂會走入社區 促進跨代共融 兩年9場音樂 約3000 人次參與 一連九場馬拉松式「和富．區瑞強與你共鳴 地區音樂會」由2024年5月開始，至上月9月30日順利舉行。區瑞強帶領長者、學生、家長、街坊於全港不同社福機構及學校，包括明愛荃灣社區中心、樂群社會服務處、新家園協會、慈幼葉漢千禧小學、新界婦孺福利會梁省德學校、救世軍卜維廉中學等等共唱經典歌曲，參與人數約3,000人次！

社區共融不止於口號，更在行動中落實。Albert的作品承載香港特有文化及情懷，是香港文化不可分割的一部份。他曾表示：「音樂能連結每一位街坊，無分年齡同背景，只要坐埋一齊就能開心。」居民享受音樂所帶來的歡樂，以歌聲凝聚社區，發放社區和諧、共融訊息，達致「人和家富、民和國富」願景。

持續多元服務 助人自助 擴義工網絡 和富鄰里芯是一個以義工為基礎的計劃，將「有心人」聚集在一起，創造協同效應以更好服務社區。音樂會以外，義剪、探訪、家庭關懷等都融入例行服務。義工隊定期到長者地區中心及老人院舍服務，減輕其社會孤立感。 不少義工曾是受助者，現主動「給力」社區，參與探訪及組織活動，帶動整個社區形成自助互助循環。和富鄰里芯更與企業、學校、小店合作，鼓勵年青人加入義工行列，務求由「受助」出發，成為「服務者」，倍增社區凝聚潛力。