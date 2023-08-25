響應政府帶旺香港夜市經濟 電腦業辦「數碼盛宴」週末夜市

近日不少零售業界均響應政府呼籲推動夜市經濟，其中香港電腦業總會於8月25及26日兩晚於「黃金高登電腦嘉年華2023」期間舉行「數碼盛宴」週末夜市，連同深水埗一帶商戶，希望帶旺香港「夜經濟」，夜市開幕亮燈儀式由全國政協委員、立法會議員(批發及零售界)邵家輝 出席並擔任主禮嘉賓。

邵家輝指今次業界發起的主題夜市實際上為香港推動「夜經濟」打了支強心針，他喜見業界迅速回應政府推動夜間消費，今次亦是疫情後民間首次自發聯乘不同商戶、有組織地舉辦大型夜市消費活動，並提供不同優惠，無論對短期或長期刺激消費都將有一定作用，此外活動更可吸引遊客來港購物及提升消費意欲，帶旺旅遊業。他指「黃金高登電腦嘉年華」的銷情及市場反應理想，是次舉行夜市推廣活動，期望更多其他零售業界可以仿效，以不同主題和形式，鼓勵商戶及同業舉辦大型夜間活動，一同激活香港夜消費市場。

夜市於8月25及26日的晚上6時至10時舉行，參與的商戶均提供震撼價優惠。大會更連同欽州街、福華街、桂林街、福榮街鄰近電腦商場、零售商戶、食肆齊齊獻上橫跨四街道之「數碼盛宴」，參與食肆將送出折扣優惠、免費小吃、贈送餐飲，宣揚如燒臘、點心、街頭小吃、融合菜等的香港特色美食。