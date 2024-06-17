響應「世界高血壓日」Vclub舉行會員活動 邀營養師教授自製心血管健康美食

為響應上個月的世界高血壓日讓大家更關注心血管健康，Vclub於日前舉行會員活動，透過輕鬆互動的分享，提高大眾對高血壓的意識。營養師 Amy Tsang更向在場人士分享有助心血管健康的飲食小貼士，並即席示範以植物奶製作有營又健康的小食，帶大家輕鬆實踐健康生活。
高血壓沒有症狀 很多患者不自知
高血壓是導致心臟病及腦血管病的重要成因。據調查指出，在香港15至84歲人士當中，就有接近3成非住院人口患有高血壓。平日飲食攝取過多鹽分、肥胖、少運動、吸煙、飲酒、睡眠不足、壓力及家族史等都是導致高血壓的高危因素，惟高血壓一般沒有症狀，致很多高血壓患者不自知，所以市民更應時刻注意及定期量度自己的血壓水平，有需要時諮詢醫生建議，同時從日常生活入手，培養健康的生活和飲食習慣。
營養師分享飲食陷阱 建議多留意食物標籤
有見及此，Vclub特意邀請營養師Amy Tsang分享不同飲食心得，建議大眾多留意食物標籤。減少進食含過量鈉，高飽和脂肪和反式脂肪等食物，同時增加水溶性纖維4和植物固醇的攝取，吃出健康人生。植物奶近年大行其道，對於對牛奶敏感人士或素食者來說，當然是一大喜訊。 事實上，植物奶含有大量源自天然植物的植物固醇，能於腸道阻隔膽固醇吸收，有效降低壞膽固醇水平。
Vclub將舉辦更多健康講座活動，為香港人的健康增值，活出長健人生！
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