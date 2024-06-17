響應「世界高血壓日」Vclub舉行會員活動 邀營養師教授自製心血管健康美食

為響應上個月的世界高血壓日讓大家更關注心血管健康，Vclub於日前舉行會員活動，透過輕鬆互動的分享，提高大眾對高血壓的意識。營養師 Amy Tsang更向在場人士分享有助心血管健康的飲食小貼士，並即席示範以植物奶製作有營又健康的小食，帶大家輕鬆實踐健康生活。



高血壓沒有 症狀 很多患者不自知

高血壓是導致心臟病及腦血管病的重要成因。據調查指出，在香港15至84歲人士當中，就有接近3成非住院人口患有高血壓。平日飲食攝取過多鹽分、肥胖、少運動、吸煙、飲酒、睡眠不足、壓力及家族史等都是導致高血壓的高危因素，惟高血壓一般沒有症狀，致很多高血壓患者不自知，所以市民更應時刻注意及定期量度自己的血壓水平，有需要時諮詢醫生建議，同時從日常生活入手，培養健康的生活和飲食習慣。