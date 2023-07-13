領尖企業（XBE）發布「全球首個DOT標準3+2證券代幣發行（STO）」

自國家「十四五」規劃明確支持香港建設成為國際創新科技中心，香港特區政府陸續推出多項措施推動Web 3、虛擬資產和智能城市的健康發展，帶動市場對數碼資產驗證的需求增加。作為業內領導者之一，領尖企業有限公司（「領尖企業」或「XBE」）欣然宣布，基於其首創的數碼擁有權代幣（Digital Ownership Token，DOT）技術推出「全球首個DOT標準3+2證券代幣發行（Security Token Offering，STO）」，推動Web 5（Web 2的中心化網際網絡 + Web 3的去中心化網絡、自治權和以擁有權為中心的原則）及虛擬資產的未來重大發展，並取得客戶的認同及支持。

領尖企業首創的DOT有別於其他數碼代幣。DOT採用區塊鏈技術鑄入法律文件及智能合約，清晰地記錄資產的擁有權及使用權，使其代表獨一無二的實體及/或數碼資產。DOT為資產持有人建立穩健的「憑證」，輕易有效地解決實體或數碼資產驗證的難題。DOT以區塊鏈或其他分散式賬本技術（Distributed Ledger Technology，DLT）創建，更能在不同領域及範疇上使用，例如：任何的知識產權、地產樓宇、會員證明等。

「 DOT 標準 3+2 STO 」提高確定性、效率和安全性

是次發布的「DOT標準3+2 STO」是以DOT標準將債券文件連同其相應的智能合約鑄入債券證券代幣中，使代幣本身成為證券，讓代幣持有人能直接持有及操控證券，大大提升證券代幣的確認性、安全性、效率和透明度。同時，DOT消除了對第三方託管人持有證券的需求，並降低與傳統證券託管相關的風險。領尖企業憑藉DOT標準STO為債券發行提供更高效、安全及具成本效益的先進替代方案。該STO除了使用DOT標準，「3+2 STO」包括三項專業審計（即證券代幣、法律及監管審計）及兩份意見書（即法律及監管意見書），完全合法合規，更為證券代幣帶來更高的確定性和安全性。「DOT標準3+2 STO」真正實現和證明區塊鏈和智能合約技術，證券所有權的清晰記錄有效地保障投資者利益，為資本市場提供更安全、高效及透明的創新發售模式。

首創 DOT 技術創新債券市場最前端

領尖企業樂見獨有的「全球首個DOT標準 3+2 STO」技術受客戶支持及認同，是次合作方中國信息科技發展有限公司，發行本金總額最多為1億港元之債券。債券將使用DLT作為替代紙張的工具發行，並將應用DOT標準。這項技術將為債券證券代幣持有人提供更高的效率、安全性和透明度，更具成本效益地產生資本，同時也降低了與傳統證券託管相關的風險，DOT標準的證券代幣將成為未來的主流，在未來定必廣泛採用，最終取代紙質證券，而香港將在全球這項發展中處於領先地位，為企業業務在Web 5應用領域上處於最前端，提高品牌形象及開拓更多新商機，造成多贏局面。