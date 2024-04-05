領展旗艦慈善及社區參與項目「愛．匯聚計劃」現正接受2024/25年度撥款申請，5月7日（星期二）截止。計劃旨在支持社福機構在環境可持續發展、共融及活齡社區、以及青少年培育三大重點範疇，實現創新及具成效的方案，從而回應社區內不斷變化的需求。本年度的評審除考慮項目的優點外，領展鼓勵社福機構提交與社會企業或其他社福機構合作的聯合項目，以期創造更大社會效益(非必須)。於過去十年，「愛．匯聚計劃」一共投放了1.4億元予超過180個慈善項目，受惠人次達1,600萬。有興趣參與2024/25年度資助計劃的機構，須透過領展網站提交申請。
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日報
領展「愛 ‧ 匯聚計劃」接受2024/25年度項目撥款申請
領展旗艦慈善及社區參與項目「愛．匯聚計劃」現正接受2024/25年度撥款申請，5月7日（星期二）截止。計劃旨在支持社福機構在環境可持續發展、共融及活齡社區、以及青少年培育三大重點範疇，實現創新及具成效的方案，從而回應社區內不斷變化的需求。本年度的評審除考慮項目的優點外，領展鼓勵社福機構提交與社會企業或其他社福機構合作的聯合項目，以期創造更大社會效益(非必須)。於過去十年，「愛．匯聚計劃」一共投放了1.4億元予超過180個慈善項目，受惠人次達1,600萬。有興趣參與2024/25年度資助計劃的機構，須透過領展網站提交申請。