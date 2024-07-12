想旅遊推出首爾3天團，指定02/09 , 09/09 , 23/09出發，收費成人只需$999起，與大家同遊「蘇來濕地公園」，欣賞集自然風景與歐式風情於一身的美景，再到「坡州臨津閣」參觀這保留韓戰痕跡及代表和平的景點，亦會到訪自由橋遺址、自由公園、馬場湖水吊橋公園，以及參觀朝鮮時代建造的皇家宮殿景福宮，感受逾六百年歷史的魅力。行程亦會到光化門廣場、大韓民國歷史博物館展望台，以及去繁華的明洞步行街和弘大購物商圈等，讓你盡情購物及品嘗地道美食。
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日報
飛韓國首爾玩3日 只需$999起
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