食環署辦「生死博覽會」推綠色殯葬 鼓勵市民做好生前規劃

香港 - 2024年10月10日 - 愈來愈多人重視環保，願意在人生謝幕後，讓身體擁抱自然，減少耗費殯葬資源。食物環境衞生署也積極推廣綠色殯葬，以「人生學堂」為主題，將於十月底在油塘社區會堂舉辦「生死博覽會」，透過一連串星級嘉賓分享、生前身後服務機構攤位及展覽等，鼓勵市民預早做好生前規劃，確保人生有個完美的句號。





「人生學堂」— 生死博覽會



日期：2024年10月26日（星期六）

時間：上午10時至下午5時

地點：油塘社區會堂 (油塘高超道38號)

內容：星級嘉賓分享會、生前身後服務機構攤位、「四道人生」生命樹互動區及綠色殯葬展覽

分享會詳情： https://www.thejadeclub.com.hk/fehd_expo2024/

報名連結：https://forms.gle/bpG4oFmgGvF4dkbT7



嘉賓分享會講解生前身後規劃



博覽會邀請了多位星級嘉賓，從不同角度講解如何做好生前身後規劃，探討什麼是預設照顧計畫(包括遺囑、身後事安排等) 、癌症支援、在家離世和喪親者支援等，還邀請了採納綠色殯葬方式送別摯愛的親友現身說法，分享他們如何對逝者的思念和祝福傳承下去。同場亦有逾10間受邀生前身後服務機構擺放攤位，安排專業人士即場解答疑難，為市民提供實用資訊，並提供互動環節。



展覽內容介紹各種綠色殯葬的方法，鼓勵市民採取更環保及可持續方式處理骨灰，包括在紀念花園及海上撒放先人骨灰，還提供「無盡思念」網上追思服務。綠色殯葬服務申請簡單、環保簡約、費用低廉及免卻未來需辦理續期，達到「去者善終，留者善別」。現時食環署轄下設有13個紀念花園，遍佈港九新界，讓市民可立紀念牌匾及隨時追悼先人，而預計在二○二五年落成啟用的沙田石門靈灰安置所亦將設有紀念花園；食環署亦每周提供免費渡輪服務，供家人親友前往本港指定海域上撒灰。



現場登記綠色殯葬心願可獲小禮物



「生死博覽會」會場亦提供綠色殯葬中央登記名冊即場登記，鼓勵市民及家人一起預早規劃身後安排，方便家人在自己他人離世時，能按照意願辦理後事。這樣，家人在處理後事安排時就不會手足無措、有助維繫家庭和睦，自己亦可無憂無慮地享受金色晚年。博覽會現場登記更可獲得小禮物一份。即使逝者生前未有登記，後人也可以為逝者採用綠色殯葬。



同場設有「四道人生」生命樹互動區，劃分為「道謝」、「道歉」、「道愛」及「道別」四條必修的人生習題，鼓勵市民將心中所想寫在樹葉上並掛在生命樹，再親口與親友分享，及早學會及表達感恩，減少人生的遺憾。



逾萬名市民已登記綠色殯葬名冊 綠色殯葬使用率持續上升



根據政府公佈數據，食環署的綠色殯葬使用率持續上升，由2011年時僅有5.5%市民選擇綠色殯葬，2023年已升至16.5%，採用綠色殯葬的宗數達9,381宗；而綠色殯葬中央登記名冊，截至去年已有逾1.1萬名市民登記。為提升綠色殯葬服務和用戶體驗，食環署提供多項新紀念設施和服務，包括綠色殯葬新地標「渡船」、免費提供一次性紙撒灰器可寫下對逝者的思念及祝福於紀念花園使用、於海上撒灰時也可以使用惜別花袋，及新設獨立房間讓家屬可在撒灰前悼念先人等。



