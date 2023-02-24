飲食「心」感受 細味食物助你瘦身

不少人喜歡吃零食，很易在不知不覺吃多了而增加體重上升的壓力。「靜觀飲食」可助你投入細味喜愛的食物並控制食量。「靜觀飲食」讓人專心享受食物，不被外界環境打擾，同時讓人意識到合適的進食份量、留意自己怎樣吃及為甚麼想吃。臨床研究證實靜觀飲食可促使改善飲食習慣、建立對食物的正面心態，並有助減低情緒性進食和過量進食，調節食慾而毋須刻意節食，且令進食成為更愉悅的體驗。基督教聯合那打素社康服務「營」得喜系列之【「細味食物 – 助你瘦身」線上支援小組】可助你成為管理體重和美食的主人。

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