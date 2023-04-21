養生茶界的Nespresso! 必試補血養顏茶 革新技術 漢方養生茶囊

近年香港品牌TEA CHÂTEAU，領先將膠囊沖調飲品概念帶進茶飲，顛覆大眾對「中式泡茶」的繁瑣印象。品牌更推出全新「養生茶囊」系列，以先進茶機技術一按逼出營養精華。

TEA CHÂTEAU於2021年在香港創立，以原創經典純茶及養生茶品牌作定位。同時是維特健靈集團成員之一，其拼配茶款及養生茶配方均由資深茶藝師及醫學團隊調配，每粒茶囊亦由香港GMP規格廠房生產，具備品質及功效的信心保證。TEA CHÂTEAU為顧客提供超過35款茶，涵蓋漢方養生茶、中國茶、日本茶、花草茶及特式茶。在設計養生茶的名字亦有創意心思，例如「補血養顏」、「甜夢茶」、「茯苓養生」、「消脂排毒」等。推介補血養顏茶及甜夢茶。補血養顏茶集合茯苓、桂花、枸杞、大棗、阿膠等珍貴養顏健脾成份，對女士保持氣血通順、去黃、面色紅潤及安心神十分有效。甜睡茶則有重瓣玫瑰花、酸棗仁等助眠成分，幫助舒緩緊張情緒、減輕疲勞感。飲完昏昏欲睡，瞓得好自然皮膚靚。

TEA CHÂTEAU 沖泡茶機兼容市面上其他膠囊咖啡飲品，真正一機多用。其茶囊亦可放入市面上其他膠囊咖啡機使用。新顧客只要即場登記做會員，即可獲取$50現金券，即場消費使用。買任何茶囊款式滿$1,388更可以免費獲得Executive沖泡茶機一部(價值$1,299)!

分店地址: https://www.teachateau.com/pages/shop-location