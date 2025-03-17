首個照顧者關懷日 支持特殊需要及認知障礙症人士照顧者

作為特殊需要及認知障礙者的照顧者，就像跑一場看不見終點的長途賽，中途或會遇上艱辛、挫折，甚至因缺乏幫助而感到傍徨。為照顧者提供適切的支援，精神健康資訊匯（MIPCRC）於3月15日(周六)舉行首個大型社區活動—「MAKE IT POSSIBLE」照顧者關懷日，旨在關注及支援特殊需要人士、認知障礙症患者及其照顧者，為照顧者提供支援和資源。

首個照顧者關懷日 提供支援服務及資源渠道

協辦機構有匡智會、善導會及東華三院等慈善機構。活動匯聚專家錦囊，包括：專業人士分享實用自護技巧、壓力管理及情緒支援，幫助照顧者保持身心健康；法律與醫療專業方面，深入探討信託安排、持久授權書、遺囑及預設醫療指示等法律議題，並提供精神健康評估專業知識。此外，亦有由社福機構擺設遊戲及資訊攤位，提供支援服務及資源渠道。主辧單位還向參與者贈送禮物，提醒照顧者適當減壓，及要好好照顧自己。