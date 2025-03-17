首個照顧者關懷日 支持特殊需要及認知障礙症人士照顧者

作為特殊需要及認知障礙者的照顧者，就像跑一場看不見終點的長途賽，中途或會遇上艱辛、挫折，甚至因缺乏幫助而感到傍徨。為照顧者提供適切的支援，精神健康資訊匯（MIPCRC）於3月15日(周六)舉行首個大型社區活動—「MAKE IT POSSIBLE」照顧者關懷日，旨在關注及支援特殊需要人士、認知障礙症患者及其照顧者，為照顧者提供支援和資源。
首個照顧者關懷日 提供支援服務及資源渠道
協辦機構有匡智會、善導會及東華三院等慈善機構。活動匯聚專家錦囊，包括：專業人士分享實用自護技巧、壓力管理及情緒支援，幫助照顧者保持身心健康；法律與醫療專業方面，深入探討信託安排、持久授權書、遺囑及預設醫療指示等法律議題，並提供精神健康評估專業知識。此外，亦有由社福機構擺設遊戲及資訊攤位，提供支援服務及資源渠道。主辧單位還向參與者贈送禮物，提醒照顧者適當減壓，及要好好照顧自己。
照顧者需尋求支援 以樂觀態度面對
座談會中除了臨床心理學家分享實用的壓力管理技巧及精神健康維護方法外，更邀請四位來自不同背景的照顧者分享作為照顧者的心路歷程，她們均認為要以樂觀態度面對問題，並需要向外界尋求支援，尋找同路人。
精神健康資訊匯主席陳連基表示，今次舉辦大型展覽，將所有可以為MIP照顧者提供支援的機構和組織匯聚一起，希望讓照顧者提供相關資訊。MIPCRC每年都會舉辦多個講座，並製作不同的短片，向大眾介紹關於「平安三寶」等。
港府設照顧者支援網站及專線 提供不同資訊
勞工及福利局副局長何啟明表示，港府與賽馬會合作，並委託樹仁大學正製作照顧者支援網站，及提供照顧者支援專線182183合作，為照顧者提供相應的資訊，協助照顧者做出合適的決定。
精神健康資訊匯是香港首個專注精神上無決策能力人士所需的慈善機構，於2018年成立，主要目標是透過網上平台，為需要照顧「精神行為能力缺失人士」 (MIP) 的家人和專業人員提供相關的服務資訊，也希望藉此向社會大眾推廣「精神行為能力」的重要性。目前，MIPCRC正進行一項研究，探討在香港設立平安三寶（即遺囑、持久授權書和預設醫療指示）中央儲存庫的需求及可行性。