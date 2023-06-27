首屆「ESG全球關愛餐飲品牌選舉」報名啟動 反應踴躍 全球華人企業家總商會主席岑政熹：冀提高餐飲業參與ESG

全球暖化、環保問題是近年全球政府共同關注議題，「全球華人企業家總商會」及「駿富慈善基金會」於中環街市舉辦首屆「ESG全球關愛餐飲品牌選舉」開幕禮，鼓勵中小企業關心環保及全球暖化問題，以貢獻服務社會，提高企業社會責任。「全球華人企業家總商會」執委會主席岑政熹接受訪問時表示，希望透過活動推動環保，令下一代生活越來越好。對於全球三分之一温室氣體排放來自食物系統，根據2015年數據顯示香港大約三成廚餘來自工商業界，每日約產生1,000公噸，工商業界廚餘在過往10年更增長趨勢。岑政熹認為環保力量須來自每個人、小企業，全港約3,000多間食肆，大部分是中小企業，若每間餐飲業多行一步，在減廚、走塑出一分力，環保力量便會很大。

環保需要每人行多步 力量才更大

岑政熹表示，去年全球華人企業家總商會引入香港，商會希望成為政府及民間橋樑，特別推動環保理念，「中國夢其中一項是青山綠水是金山銀山，推動環保理念為下一代建立更好生活是商會理念之一」。他表示，環保需要由上而下、下而上實施，政府推動政策時很多時需要解說，但「政策很多時解不清，需要民間力量更早教育商家，配合環保大趨勢」。

岑政熹希望透過是次選舉提高餐飲業者對ESG的認知，特別碳中和，從中思考如何主動減少廢棄物、節能降耗、碳排放、可持續食材採購等。

在開幕禮上，大會更邀請到將為今次比賽擔任專業評審團三位專家，包括: 嶺南大學香港商學研究所副所長林德明教授、威博顧問有限公司總經理暨首席顧問盧威林博士及中主環球集團主席陳樂禧，聯同「ESG全球關愛餐飲品牌選舉」榮譽顧問黃家俊及亞洲雜貨執行董事葉錦昌分享對餐飲業走向環保及碳中和睇法。

參賽資格及詳情：

透過環境保護、社會福利及企業治理選出獎項

ESG全球關愛餐飲品牌選舉籌委主席趙瑞萍小姐在會上公布參賽資格及詳程，現已正式啟動報名至9月22日，反應非常踴躍。

比賽由專業評審團根據1.環境保護 2.社會福利 3.企業治理等準則作出評選出最佳ESG上市餐飲品牌大獎、最佳ESG連鎖餐飲品牌企業大獎、最佳ESG餐飲品牌中小企業大獎及最佳ESG管理人員卓越大獎，經評審評選後，將會再在參賽企業每個組別內選出「最佳環保餐飲品牌大獎」、「最具社會責任餐飲品牌大獎」及「最佳企業治理餐飲品牌獎」，以表揚在某一方面表現特別出色的餐飲品牌企業。

申請表格可於https://www.lovingenterprise.com/下載

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