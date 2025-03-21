香江華采2.0　廣西採風呈獻六首原創中樂作品

香港中樂團今聯手香港作曲家聯會，舉辦「香江華采2.0」，項目內容包括採風活動、委約著名香港作曲家創作新作品、徵集以「說好中國故事」為主題的新作品及將於3月29日呈獻音樂會，六首全新原創作品將世界首演，展現民族管弦樂的多元風貌，包括三首由香港中樂團委約創作，包括已故作曲家陳能濟，以及麥偉鑄及陳錦標的作品；以及三首來自公開徵集的作品，分別由香港年青作曲家沈耀忠、黃子維及錢璟譜寫。

2006 年首辦 備受業界推崇

「香江華采」首次於2006年適逢香港中樂團成立30周年時舉辦，當時邀請二十多位本地知名作曲家，深入廣東地區採風，尋找創作靈感，一眾作曲家及後分別為香港十八區景點譜寫樂曲。此項音樂創作計劃及音樂會備受業界推崇，成為香港作曲家展現才華的重要平台。

親身體驗壯族的山歌及嘹歌

香港作曲家聯會早前更統籌的廣西採風活動，帶領17位作曲家前往廣西，深入了解當地少數民族的文化背景、民族特色及音律，親身體驗壯族的山歌及嘹歌，以及當地獨有樂器「天琴」等，汲取靈感，拓展創作視野。

及後《香江華采2.0》以「說好中國故事」為主題，透過公開徵曲計劃，最終三首優秀作品脫穎而出，入選作品包括沈耀忠的《昇華水影》，願香港如水般擁有無盡的生命力；黃子維的《繁花春華》採用傳統民歌《茉莉花》作主題貫穿樂段，彰顯喜慶歡騰、繁榮昌盛的盛世華章；錢璟的《掛亮子》靈感來自皮影戲，以不同樂器營造出詼諧幽默之感，三首作品將於音樂會上由香港中樂團世界首演。