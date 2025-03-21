香江華采2.0　廣西採風呈獻六首原創中樂作品

香港中樂團今聯手香港作曲家聯會，舉辦「香江華采2.0」，項目內容包括採風活動、委約著名香港作曲家創作新作品、徵集以「說好中國故事」為主題的新作品及將於3月29日呈獻音樂會，六首全新原創作品將世界首演，展現民族管弦樂的多元風貌，包括三首由香港中樂團委約創作，包括已故作曲家陳能濟，以及麥偉鑄及陳錦標的作品；以及三首來自公開徵集的作品，分別由香港年青作曲家沈耀忠、黃子維及錢璟譜寫。
2006年首辦 備受業界推崇
「香江華采」首次於2006年適逢香港中樂團成立30周年時舉辦，當時邀請二十多位本地知名作曲家，深入廣東地區採風，尋找創作靈感，一眾作曲家及後分別為香港十八區景點譜寫樂曲。此項音樂創作計劃及音樂會備受業界推崇，成為香港作曲家展現才華的重要平台。
親身體驗壯族的山歌及嘹歌
香港作曲家聯會早前更統籌的廣西採風活動，帶領17位作曲家前往廣西，深入了解當地少數民族的文化背景、民族特色及音律，親身體驗壯族的山歌及嘹歌，以及當地獨有樂器「天琴」等，汲取靈感，拓展創作視野。
及後《香江華采2.0》以「說好中國故事」為主題，透過公開徵曲計劃，最終三首優秀作品脫穎而出，入選作品包括沈耀忠的《昇華水影》，願香港如水般擁有無盡的生命力；黃子維的《繁花春華》採用傳統民歌《茉莉花》作主題貫穿樂段，彰顯喜慶歡騰、繁榮昌盛的盛世華章；錢璟的《掛亮子》靈感來自皮影戲，以不同樂器營造出詼諧幽默之感，三首作品將於音樂會上由香港中樂團世界首演。
委約三大作曲家全新創作 已故作曲家陳能濟作品首演
除了公開徵集的年輕作曲家作品，樂團特別委約了三位重量級作曲家創作新作。曾擔任香港中樂團助理音樂總監的陳能濟為音樂會創作了《歲月印記 – 獅子山》，以磅礴的旋律展現香港人的奮鬥精神。陳能濟先生早前離世，他一生致力於香港中樂發展，留下無數珍貴作品。此次他的作品首演，將不僅展現他的創作才華，也讓樂迷透過旋律緬懷這位對中樂貢獻深遠的作曲家。
香港著名作曲家陳錦標的《邊壯守望》，靈感取自建築物的柱和圖騰，象徵互相守望，音樂更利用了壯族的「天琴」、山歌及嘹歌元素，帶領觀眾從中樂中感受廣西文化。香港演藝學院音樂學院副院長及作曲及電子音樂系主任麥偉鑄的《天梯風色》，創作靈感源自香港柏架山大風坳至畢拉山頂的「天梯」景觀，隱喻都市人追尋精神高度的內在旅程。
委約制度推動中樂發展
香港中樂團藝術總監及終身指揮閻惠昌表示：「香港中樂團至今已委約或委編的作品已超過2,400首，奠定其作為世界級中樂團的重要地位。制度不僅為作曲家提供發揮創意的空間，更重要的是促進音樂交流，提升中樂藝術水平，並培育更多年輕作曲人才。我們同時希望透過公開徵集計劃，讓年輕作曲家有機會登上專業舞台，展現他們對音樂的獨特視角，讓觀眾能夠在這場音樂會中見證香港中樂的多元發展方向，以及本地音樂創作的無限可能。」