香港中國旅行社力推海外研學團 拓寬青年國際視野

近日，香港中國旅行社在積極推廣「百萬青年看祖國」教育專案的同時，又重磅推出了海外研學團項目，旨在為香港青年提供更多元化的學習和成長機會。該項目將於12月13日下午2點30分，在尖沙咀君怡酒店七樓舉行專業人士介紹會，到場嘉賓還將獲贈精美小禮品。 此次海外研學團項目涵蓋了英、美、澳洲、瑞士、芬蘭、新加坡、泰國、埃及、韓國、日本等多個國家和地區，為香港青年提供了豐富的選擇。通過參加這些研學團，學生們不僅可以參觀當地的名校和寄宿家庭，深入瞭解當地的教育體系和文化背景，還能親身體驗不同國家的科技發展和文化氛圍，從而拓寬國際視野，增強全球化科技文化知識。

香港中國旅行社表示，海外研學團項目不僅注重學術交流和文化體驗，還非常注重提升學生的修身能力。通過參與各種社會實踐活動和團隊合作專案，學生們將學會如何更好地與他人溝通協作，如何在陌生的環境中適應和成長，這些都將對他們未來的學習和生活及進入社會工作產生深遠的影響。 為了確保項目的順利進行，香港中國旅行社邀請了多位專業人士在12月13日的介紹會上進行詳細講解。他們將分享自己的海外研學經驗和心得，為有意參加的學生和家長提供實用的建議和指導。此外，到場嘉賓還將有機會與這些專業人士進行面對面交流，解答自己的疑問和困惑。

值得一提的是，為了感謝大家的支持和參與，香港中國旅行社還為到場嘉賓準備了精美的小禮品。這些禮品不僅具有實用價值，還蘊含著深厚的文化內涵和美好寓意。 總的來說，香港中國旅行社推出的海外研學團項目是一項非常有意義的教育活動。它不僅為香港青年提供了更多元化的學習和成長機會，還為他們拓寬了國際視野，增強了全球化科技文化知識。相信在未來的日子裡，會有越來越多的香港青年通過這個項目走向世界，成為具有國際競爭力的優秀人才。