香港中文大學醫院、富衛香港與輝瑞香港攜手關注「『頭』等大事」

共建健康資訊平台助大眾應對偏頭痛 提供免費網上評估及專業跟進

圖片說明(左至右):香港中文大學醫院行政總裁馮康醫生、富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅、輝瑞香港及澳門區總經理申德明,攜手推動大眾關注和應對偏頭痛。

香港 - 2024年10月14日 - 偏頭痛是一種常見的中度或嚴重頭痛,較嚴重的疼痛甚至會影響到日常生活。有研究指出,香港約有12.5%人口為偏頭痛患者,當中在18至44歲的人士中最為常見,而女性患偏頭痛的機會更是男性的3至4倍。有見及此,(「」)、(「」)與聯手合作,推動關注「『頭』等大事」助大眾應對偏頭痛。生活體驗平台( fwdmax.fwd.com.hk )會發布一系列偏頭痛的資訊,並提供免費偏頭痛網上評估。首50名符合相關健康狀況的用戶,更可免費獲得由中大醫院臨床神經科學中心提供之偏頭痛評估服務,以鼓勵用戶及早尋求專業協助及跟進。有不少患者對偏頭痛缺乏正確認識,以為只是普通頭痛,選擇自行服用止痛藥,結果不但未能根治問題,頻繁過度使用止痛藥更有機會導致偏頭痛惡化。為協助大眾及早和加強對偏頭痛的認知,FWD MAX平台會持續提供相關的健康資訊,並提供免費偏頭痛網上評估,用戶只需簡單回答五條問題,就可以了解自己的偏頭痛健康狀況。表示:「都市人生活繁忙,容易忽略自身健康。 作為保險公司,富衛深明及早診斷和治療對有效管理健康的重要性。富衛提供全面的醫療保障產品和服務之餘,亦積極與不同醫療機構合作,服務涵蓋預防、治療至復康階段。是次與中大醫院和輝瑞香港聯手合作,一同提升大眾對偏頭痛的認知,希望鼓勵有需要的用戶積極尋求專業協助,減輕偏頭痛帶來的困擾,重拾健康生活。」偏頭痛是一種常見的神經系統疾病,患者會感到劇烈頭痛,通常伴隨噁心或嘔吐,嚴重時更會持續長達 72 小時,令患者無法正常工作或生活。偏頭痛的成因複雜,除了家族遺傳,女性荷爾蒙變化、睡眠不足、壓力、焦慮、吸煙,甚至天氣變化都可能誘發偏頭痛。早期治療對於控制偏頭痛尤其重要,可有效緩解症狀不適、降低發作頻率和嚴重程度。中大醫院及輝瑞香港將於FWD MAX平台分享專業資訊,助患者了解偏頭痛成因、症狀及治療方法,掌握預防護理之道。表示:「中大醫院一向致力推動公眾健康教育,加強市民大眾對不同疾病的認知,讓巿民了解預防疾病、及早治療的重要性,長遠提升全民健康水平。很高興是次與富衛及輝瑞香港合作,讓更多市民正視偏頭痛問題,令有偏頭痛隱患的人士及早發現問題,了解病況,並透過計劃獲得適切的治療方案建議,不會因延誤治療致令病情惡化。」表示:「我們很高興能與中大醫院及富衛攜手對抗偏頭痛,並幫助患者應對這種使人衰弱的神經系統疾病。」他續指:「我們相信是次合作將顯著提高公眾對此疾病及其隨之而來的負擔的認識,共同為偏頭痛患者構建一個更具支持的社會環境。」立即瀏覽 https://fwdmax.fwd.com.hk/tc/Events/migraine2024 或下載FWD MAX生活體驗平台應用程式,獲取偏頭痛的資訊,並進行偏頭痛網上評估,所有完成網上評估之用戶均可獲得價值港幣20元之便利店電子現金劵,首50名符合相關健康狀況的用戶,更可免費獲得由中大醫院臨床神經科學中心提供之偏頭痛評估服務(價值港幣500元),以鼓勵用戶及早尋求專業協助及跟進。-----1 NHS. Migraine: Overview. Available at: www.nhs.uk/conditions/migraine/. Accessed Feb 2023; Peters GL. Am J Manag Care 2019;25:S23-S34; Pescador Ruschel MA, De Jesus O. Migraine Headaches. Available at: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560787/. Accessed Feb 2023; Mayo Clinic. Migraine: Symptoms & causes. Available at: www.mayoclinic.org/diseases-conditions/migraine-headache/symptoms-causes/syc-20360201. Accessed Feb 2023 ; National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Headache. Available at: www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/headache. Accessed Feb 2023;2 Cheung, Raymond TF. Headache: The Journal of Head and Face Pain 40.6 (2000): 473-479.3 Peters GL. Am J Manag Care 2019;25:S23-S34.4 Al-Hassany L, Haas J, et al. Frontiers in Neurology. 2020;11:549038.5 受條款及細則約束,數量有限,送完即止,富衛人壽有權決定參加者之獲得資格,本行之決定為最終決定。合資格之FWD MAX 會員將於活動結束後30天發放在用戶登記之FWD MAX帳戶的Just for you錢包。偏頭痛評估服務由香港中文大學醫院提供,首50位合資格人士會於完成問卷後10個工作天收到服務換領信,服務換領信會由FWD MAX發放至用戶登記之FWD MAX 電郵,有關預約條款請參閱換領信。