香港中樂團以環保胡琴奏響失衡四季

香港中樂團《時之輪-失衡的四季》冀以音樂和影像互相緊扣，發出強烈訊息，喚醒各界對環境保護的關注。

香港中樂團《時之輪》音樂會兩年前首度公演，以傳統節氣為主幹，以特別藝術裝置配合不同媒體科技，廣獲好評。2024年，香港中樂團夥拍資深作曲家伍敬彬及音樂錄像導演張傑邦，呈獻全新《時之輪-失衡的四季》音樂會，節目由博將控股有限公司全力支持，更獲納入為首屆香港演藝博覽開幕日「演博節目」。音樂會以中國傳統曆法「二十四節氣」為軸心，在時輪中感受四季被擾亂，反思人類對地球帶來的破壞。香港中樂團更透過研發及演奏全球獨有的環保胡琴系列，冀以音樂和影像互相緊扣，喚醒各界對環境保護的關注，珍惜地球，讓四季逐漸回復有序。

媒體藝術融匯音樂 反思失衡的四季

《時之輪-失衡的四季》由香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌構思，資深音樂人伍敬彬作曲，資深音樂錄像導演張傑邦執導，以精挑的樂章加入藝術科技，表達秋收冬藏、陰晴圓缺等概念。音樂會的投射影像與音樂緊緊相扣，並將透過實時微距鏡頭，配以大銀幕，多角度直播演奏家及樂器於弦線震蕩一刻，超脫地表現中國傳統文化獨有的「時間」藝術。

閻惠昌表示，今次節目特別把季節打亂，不按秋冬春夏季節輪轉的順序。「現在的世界就是春天可能會打雷，夏天可能會下雪，反映世界已經失衡，亦讓我們反思應怎樣去愛地球，追求世界和平。今次的音樂會，會讓人感受到季節帶來的不同感覺，同時反思現代給人類及地球帶來的災難。」