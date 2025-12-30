香港中樂團星海再度奏新歲 四度返場 灣區樂迷齊聚聆經典

是次新年音樂會由香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌擔任指揮，嗩吶首席馬瑋謙擔任管子獨奏，琵琶首席張瑩及笛子首席孫永志擔任領奏，節目選曲以樂團自2020年起推動的「中樂百首精選」為核心。樂團多年來致力推動中樂傳承與創新，累積演出超過3,500首樂曲及委約超過2,400首新作，足跡遍及26個國家逾百個城市，「中樂百首精選」計劃則從歷年曲目中精選108首具代表性的佳作，是次在星海音樂廳的節目編排正是計劃的實踐之一。

音樂會以古曲《將軍令》揭開序幕，由彭修文以蘇南吹打樂素材編曲，營造千軍萬馬凱旋而歸的氣勢，為全晚定下磅礴而熱烈的基調；其後的《春江花月夜》由秦鵬章及羅忠鎔根據古曲《夕陽簫鼓》改編，並由張瑩及孫永志領奏，以細膩旋律與音色對比勾勒春夜江景的幽雅意境；劉文金及趙詠山編寫的《十面埋伏》則透過多樣演奏技巧再現楚漢對峙的緊張戰場；趙季平創作、由馬瑋謙擔任獨奏的管子協奏曲《絲綢之路幻想組曲》以多段式結構結合地域與幻想色彩，展開一段充滿畫面感的音樂旅程，而壓軸交響詩《穆桂英掛帥》則在楊牧雲等作曲、關迺忠編曲的京劇元素基礎上，以主題動機與配器層層推進，描繪女將出征保家衛國的形象，展現民族管弦樂的戲劇張力與人物塑造力。

當晚觀眾反應熱烈，閻惠昌多次返場帶領樂團加演多首作品，掌聲與喝彩聲經久不息。 返場曲目包括由樂團笙助理首席魏慎甫編曲的《豐收的喜悅》，並特別邀請111名來自廣州及深圳的學生同台演出，為即將舉行的「國際笙簧節」預熱；陳明志作品《揚帆濟滄海》則透過與全場觀眾的節奏互動，進一步拉近舞台與觀眾席之間的距離，而《財神到》及《賽馬》則在節日氛圍中為2026年送上祝福。

香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌表示：「星海音樂廳作為海內外一流的音樂殿堂，樂團此次再度獲邀演出，意義非凡。香港中樂團作為本地文化標誌，長期致力於中國音樂的傳承與創新，至今已上演逾3,500首樂曲，其中委約作品超過2,400首，演出足跡遍及全球26個國家及上百個城市。為傳承與普及優秀作品，樂團從歷年演繹中精選出108首經典，輯為「中樂百首精選」。本次音樂會即以該精選為核心，擷取五首風格與類型各異的佳作，展現香港中樂團融匯傳統與現代的藝術視野，並進一步推動粵港澳大灣區的文化交流與融合。」

星海音樂廳主任王冬雲表示，作為粵港澳大灣區的核心演藝場館，場館一直與香港文化藝術機構保持密切合作，香港中樂團作為重要合作夥伴，多次登上星海音樂廳舞台並持續獲得觀眾好評，此次新年音樂會亦被納入「暢響灣區」系列，希望藉此推動大灣區多元文化的交流與融合。樂團方面則在總結本次演出經驗的同時，把視野延伸至未來的灣區與國際項目規劃，強調透過實體演出與交流平台，持續擴大中樂在區內外的受眾層面。