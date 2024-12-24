香港中樂團時隔17年廣州舉行音樂會　門票搶購一空

適逢《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發佈五周年，廣州音樂會獲駐粵經濟貿易辦事處的支持，演出曲目展現中樂的多元風采。當中包括以山西民間吹打樂為基礎的《大得勝》，氣勢磅礡的旋律描繪將士凱旋的場景；《雲南風情》以生動的音樂語言描寫中國西南的壯美山河與民族風情；而《廣東小調聯奏》匯聚多首嶺南小曲，散發濃厚的地方色彩。三弦首席趙太生獨奏的《刮大風》，透過急速的節奏展現陝北高原的壯闊氣勢，而壓軸曲目《唐響》則以唐代古韻為靈感，結合中西音樂語言，帶領觀眾穿越古今，感受盛世繁華的景象。

香港中樂團將於12月28日在廣州星海音樂廳舉行「閻惠昌與香港中樂團2024廣州音樂會」，為樂團時隔17年首次再於當地舉行音樂會，由藝術總監兼終身指揮閻惠昌親自領軍，三弦首席趙太生擔任獨奏演出，作為星海音樂廳新年季度「名團名家 暢響灣區」的重點項目，門票開售數日內便火速售罄，備受期待。

本地作曲家方面，是次音樂會呈獻香港作曲家陳明志的代表作《精·氣·神》。作品以宇宙生命運行為靈感，透過多變的音色與節奏，展現東方哲學的剛柔之美，同時呈獻香港作曲家的創作促進兩地交流。

香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌表示，星海音樂廳是國內外頂級的音樂場館，相隔多年再次回到這裡演出意義重大。「音樂會曲目融合中國各地地方特色，我們希望這場音樂會不僅是一場視聽盛宴，還承載著推動粵港澳大灣區文化融合的重要使命。」閻又指，​​作為香港文化使者，香港中樂團多年來致力推廣中樂的傳承與創新，至今累計委約及改編作品超過2400首，透過廣泛演繹各種風格及類型的作品，向世界展現中樂的獨特魅力，宏揚中國文化。