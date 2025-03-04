香港中樂團聯手作曲家瞿小松　新作《虞姬夢》首映

闊別38年，香港中樂團再度邀請到國際知名作曲家瞿小松為香港中樂團創作出《虞姬夢》，並攜手知名德裔女高音龔麗妮共同演繹，成為香港藝術節「樂旅中國」系列音樂會之一，將於3月8日假香港大會堂音樂廳盛大首演，音樂會由香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌擔綱指揮，將以大型中樂交響音樂會的形式，透過三首樂曲引領觀眾從虞姬的角度細味中樂，為聽眾呈現出一幕幕楚漢相爭、百姓厭戰祈和、虞姬和平夢的古曲新編。 國際著名作曲家瞿小松表示：「三首樂曲皆貫穿著一個核心思想——厭惡戰爭，渴望和平，這亦是《虞姬夢》所要傳達的宗旨。」他特別提到第一個樂章《霸王卸甲》一曲，前半段以不同樂器描繪戰場廝殺的混亂與殺戮，至後半段，重點落在《眾軍歸里》樂章，透過音樂展現戰爭結束、士兵平安返鄉的喜悅，進一步彰顯《虞姬夢》所蘊含的和平期願。

香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌盛讚瞿小松的作品極具張力：「從瞿小松手稿之中可以看出，作曲家是如何通過樂譜向現代世界展現關懷，在表達交響性時潑如水，而在表達深刻思想時，又做到惜墨如金，細緻入微。」閻惠昌對作品充滿信心，認為是一部出色的大型民族管弦樂作品，甚至可說是一部呼喚和平的偉大樂曲。



閻強調，香港中樂團迄今委約或委編的作品逾2,400首，是次與瞿小松合作古曲新編，將再度體現香港中樂團力臻卓越，根植傳統、銳意創新的精神。



是次演出樂團亦邀請到國際知名德裔女高音龔麗妮女士於音樂會上三度獻唱，從傳統的兒女情長、英雄氣短中，提煉出「兵氣銷為日月光」的普世之願作為結尾，對和諧世界的共同期盼。

