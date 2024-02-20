香港中樂團「夜夜笙歌」 首演多首原創笙曲 探索古今中外曲風

二月香港中樂團將首次與西九文化區合辦「夜夜笙歌」小組音樂會，樂團笙組將世界首演多首樂曲，包括笙首席陳奕濰、笙助理首席魏慎甫及演奏家林進穎的作品，又委約趙俊毅創作《笙之夜》，以富表現力的笙音樂讓我們的心緣相連。

笙是中國最古老樂器之一，周代《詩經》中的名句「我有嘉賓，鼓瑟吹笙」、「鼓瑟鼓琴，笙磬同音」已描繪出笙在歡聚宴飲之時的重要存在感。在春秋時，笙乃重要的領奏樂器，樂手吸氣、呼氣皆可出聲，經改造的現代笙則更好地融入國際樂團中，它的聲音圓潤豐滿，極富立體感，讓人聯想到手風琴，同時它也可以模擬單簧管、個別的弦樂器，甚或提琴的合奏聲。

《夜夜笙歌》堪稱一場別開生面的笙專場演奏會，由中樂團笙聲部演奏家主理，以七把不同音域的笙簧樂器為基礎，首演各人親自創作及編寫的作品，包括笙首席陳奕濰作曲的《笙者，大蔟之氣》及《刀孖旦》，嘗試從中國傳統音調到西方調子，利用笙簧樂器的演奏特色，探索古今中外不同的音樂風格。兩首原創曲目取材自自東漢古書《白虎通》及中國古曲《陽關三疊》的笙七重奏《笙者，大蔟之氣》；高音笙與柳琴曲目《刀孖旦》，靈感來自蘇聯亞美尼亞作曲家Aram Il'yich Khachaturian所寫《馬刀舞曲》（Sabre Dance）。笙助理首席魏慎甫亦將帶來笙與套鼓曲目《泰羅納之路》，演奏家林進穎亦創作《蒼洱．山海》，樂團更委約趙俊毅創作《笙之夜》。

夜夜笙歌

西九文化區 × 香港中樂團

日期及時間：2024年2月25日（星期日）

時間：晚上8時

地點：西九文化區自由空間大盒

票價：$300（門票於西九文化區網站發售）

藝術指導：周熙杰

節目統籌：陳奕濰

網址：https://www.hkco.org/tc/Concerts/Free-Reed-Sounds.html