香港中樂團「絲綢之路」音樂會　越南最古老民族樂器參演

香港中樂團「絲綢之路」音樂會將邀得越南音樂家童光榮及阮氏瓊香演奏被喻為越南最古老民族樂器石琴及獨弦琴，另外更特別邀得新疆藝術劇院民族樂團到香港參與是次音樂會演出，匯聚各個國家的音樂家，讓觀眾及樂迷感受結合多民族文化精美結晶的「絲綢之路」音樂。音樂會將於9月20-21日假香港大會堂音樂廳舉行，歡迎觀眾購票入場。
香港中樂團藝術總監閻惠昌表示，以往的音樂會主要重現一路向西的陸上絲路風情，即將舉辦的「絲綢之路」音樂會除保留了優秀節目《龜茲古韻》組曲及《絲綢之路》以外，更加入了海上絲綢之路和茶馬古道的元素的樂曲，將會給大眾帶來不一樣的感受。
絲路文化源遠流長，香港中樂團致力在香港推廣絲路不同地區的傳統音樂文化。越南音樂家童光榮及阮氏瓊香將於音樂會上演奏「越南最古老民族樂器」——石琴及獨弦琴，石琴擅於演奏熱烈奔放的樂曲，獨弦琴則擅於彈奏細膩、豐富的旋律。由香港中樂團委作、童光榮作曲的《千年的回聲》將於是次音樂會上首演，以石琴、獨弦琴與樂隊合力演奏的各個樂章，展現了世世代代在海絲路上，越南人慶豐收、喜相迎的美好場景。
香港中樂團近年舉辦過多場絲綢之路主題的系列音樂會，從長安古樂到西域，演示迥異多姿的絲路音樂，其中新疆自古以來是絲綢之路的關鍵交通節點，多種文化在此交融共生，孕育出了獨特且豐富的新疆音樂文化。香港中樂團與新疆音樂界多次合作，特別邀得新疆藝術劇院民族樂團到香港參與是次音樂會演出，之後又把這場音樂會帶去新疆，雙向交流，把絲路音樂傳播到更廣泛空間。
香港中樂團肩負起推廣藝術教育和弘揚中華優秀文化的社會責任，以音樂創作和表演說好中國故事。樂團已與本地多間大學聯手舉辦活動，其中香港教育大學為慶祝30周年誌慶，特別冠名贊助這次「絲綢之路」音樂會，讓教大學生和教職員工一同共享這音樂盛事。