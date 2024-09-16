香港中樂團「絲綢之路」音樂會　越南最古老民族樂器參演

香港中樂團「絲綢之路」音樂會將邀得越南音樂家童光榮及阮氏瓊香演奏被喻為越南最古老民族樂器石琴及獨弦琴，另外更特別邀得新疆藝術劇院民族樂團到香港參與是次音樂會演出，匯聚各個國家的音樂家，讓觀眾及樂迷感受結合多民族文化精美結晶的「絲綢之路」音樂。音樂會將於9月20-21日假香港大會堂音樂廳舉行，歡迎觀眾購票入場。

香港中樂團藝術總監閻惠昌表示，以往的音樂會主要重現一路向西的陸上絲路風情，即將舉辦的「絲綢之路」音樂會除保留了優秀節目《龜茲古韻》組曲及《絲綢之路》以外，更加入了海上絲綢之路和茶馬古道的元素的樂曲，將會給大眾帶來不一樣的感受。