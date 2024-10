香港人壽宣佈贊助 胡鴻鈞 X 吳業坤《GROW WITH THE FLOW演唱會》

香港 - 2024年10月23日 - 香港人壽宣佈贊助由兩名實力派歌手胡鴻鈞和吳業坤聯手呈獻《GROW WITH THE FLOW演唱會》,是次演唱會以「GROW WITH THE FLOW」為主題,象徵着胡鴻鈞(Hubert)和吳業坤(坤哥)多年來在音樂事業上並肩成長,一同面對種種的挑戰,累積經驗,努力向目標邁進。這個主題正與香港人壽的信念一致。扎根香港23年,香港人壽致力提供優質的保險產品及服務,給予每位客戶最大的守護和支援,陪伴他們迎接人生旅程的不同機遇和挑戰,攜手實現更豐盛的未來。



胡鴻鈞 X 吳業坤《GROW WITH THE FLOW演唱會》記者招待會日前於荃灣荃新天地1期舉行。

胡鴻鈞和吳業坤一起參加歌唱比賽晉身演藝圈,一起經歷高山低谷,終於在14年後一起舉行首個屬於他倆的演唱會,由森立演藝、天人集團主辦及香港人壽贊助之胡鴻鈞 X 吳業坤《GROW WITH THE FLOW演唱會》香港站將於2024年12月8日 (星期日) 在麥花臣場館和大家見面。二人出道至今,一直有不少樂迷十分喜歡二人同台演出。去年他們為《廉政狙擊》劇集主題曲獻聲,翻唱古巨基的經典歌《友共情》得到極大迴響後,再次引起一眾樂迷的呼聲,希望他們能夠推出一場合體的演出。兩子及主辦單位亦聽到樂迷的聲音,在多方協調下,一同推出《GROW WITH THE FLOW演唱會》香港站,並首次以胡鴻鈞 X 吳業坤名義和大家以歌會友。現距離演唱會舉行日期只餘下一個多月時間,胡鴻鈞與吳業坤亦和製作團隊一同密切籌備演出,務求在歌單、形象、服飾及流程上為觀眾帶來驚喜,讓入場的樂迷可以透過他倆精心編排的歌曲及演出,感受到他倆那份經歴了14年仍未改變的「友共情」。



《GROW WITH THE FLOW演唱會》記者招待會日前於荃灣荃新天地1期舉行。當日有不少胡鴻鈞和吳業坤的歌迷到場支持及傳媒出席進行採訪,場面熱鬧。胡鴻鈞和吳業坤二人不但分享參與演唱會的感受,更與現場觀眾互動進行小遊戲及送出二人的簽名海報,將現場的氣氛推上高峰。



香港人壽首席市務總監高卓軒先生表示:「香港人壽很高興成為《GROW WITH THE FLOW演唱會》的贊助商,讓更多音樂愛好者可以欣賞精彩的表演。是次演唱會的主題『GROW WITH THE FLOW』承載着跨越挑戰、向目標邁進的正面力量,正如香港人壽承諾陪伴客戶走過人生每個階段,攜手邁向更豐盛的未來。同時,我們希望透過贊助及支持不同的藝術和文化活動,為大眾的生活添上更多元豐富的活力,凝聚社區力量,推動本地藝術文化發展。稍後香港人壽亦會推出與這個演唱會相關之推廣及遊戲活動,誠邀大家密切留意香港人壽Facebook官方專頁的最新消息。」



