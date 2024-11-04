香港人壽「創富未來」多元貨幣計劃 多元貨幣創富 成就財富傳承

高達18%首年保費折扣優惠、免費健康服務，包括體格檢查、中醫服務或疫苗注射服務

香港 - 2024年11月4日 - 隨着全球人均預期壽命延長、生活成本不斷上升，要為自己及摯愛妥善規劃未來絕非易事，一個穩健增值的財富管理方案對每個人都非常重要。香港人壽深明客戶的需要，推出「創富未來」系列，為客戶打造一個全面兼具持續性的財富傳承方案。今年香港人壽更進一步優化產品，推出「創富未來」多元貨幣計劃，並憑藉「創富未來」系列榮獲本港不同媒體頒發不同殊榮。





「創富未來」多元貨幣計劃的貨幣轉換功能，可將保單現時之保單貨幣轉換至不同貨幣，包括港元、美元、人民幣、澳元、加元、歐羅、英鎊、新加坡元或紐西蘭元1，為客戶的個人化需求，例如子女海外升學、外地置業、管理財富風險等，提供更大的彈性，同時助客戶把握環球市場機遇，提升財富增值的潛力。





全能藝人黃建東 為「創富未來」多元貨幣計劃宣傳短片聲音導航

