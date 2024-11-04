香港人壽「創富未來」多元貨幣計劃 多元貨幣創富 成就財富傳承

高達18%首年保費折扣優惠、免費健康服務，包括體格檢查、中醫服務或疫苗注射服務
香港 - 2024年11月4日 - 隨着全球人均預期壽命延長、生活成本不斷上升，要為自己及摯愛妥善規劃未來絕非易事，一個穩健增值的財富管理方案對每個人都非常重要。香港人壽深明客戶的需要，推出「創富未來」系列，為客戶打造一個全面兼具持續性的財富傳承方案。今年香港人壽更進一步優化產品，推出「創富未來」多元貨幣計劃，並憑藉「創富未來」系列榮獲本港不同媒體頒發不同殊榮。
「創富未來」多元貨幣計劃的貨幣轉換功能，可將保單現時之保單貨幣轉換至不同貨幣，包括港元、美元、人民幣、澳元、加元、歐羅、英鎊、新加坡元或紐西蘭元1，為客戶的個人化需求，例如子女海外升學、外地置業、管理財富風險等，提供更大的彈性，同時助客戶把握環球市場機遇，提升財富增值的潛力。
全能藝人黃建東 為「創富未來」多元貨幣計劃宣傳短片聲音導航
香港人壽為「創富未來」多元貨幣計劃製作了宣傳短片，讓公眾輕鬆了解產品之主要特點，並邀請了全能藝人黃建東先生為短片作聲音導航，讓公眾對此產品有更深刻的印象。請瀏覽 https://youtu.be/XQtnuEDZ5_U 欣賞此宣傳短片。
「創富未來」系列備受業界肯定 榮獲《信報》及《資本雜誌》之獎項
香港人壽早前憑藉「創富未來」系列在《信報》主辦的金融服務卓越大獎2024中榮獲「卓越財富傳承保險產品及服務」大獎，及於《資本雜誌》主辦的「資本卓越銀行及金融大獎2024」中榮獲「卓越財富傳承大獎」。
為鼓勵客戶及早為未來規劃，由即日起至2024年12月31日，成功投保「創富未來」多元貨幣計劃，可享高達18%首年保費折扣優惠，更有機會獲享免費健康服務乙次，包括體格檢查、中醫服務或疫苗注射服務。
香港人壽首席市務總監高卓軒先生表示︰「香港人壽一向致力研發切合客戶不同需求的產品，並跳出傳統框框，讓高瞻遠矚的客戶能放眼世界，不用為人生不同目標而設限，尋覓更多不同的機遇。香港人壽特別推出「創富未來」多元貨幣計劃，是一個專為長線儲蓄而設，結合靈活理財和具前瞻性的財富傳承方案，特設保單貨幣轉換、保單分拆選項、「財富傳承」獎賞、靈活更改受保人、後續保單權益人及後續受保人安排等多項特點，為客戶提供較高的潛在回報及靈活的財富管理安排，滿足客戶對財富傳承規劃的不同需要。」
「創富未來」多元貨幣計劃產品詳情：
https://www.hklife.com.hk/tc/products/personal-insurance/savings-plan/wealth-accelerator-multi-currency-plan/index.html
註︰
1. 受制於申請轉換保單貨幣時由香港人壽決定之可供選擇情況
須受有關條款及細則約束。如欲查詢有關詳情，請致電香港人壽客戶服務熱線2290 2882或瀏覽香港人壽網頁 http://www.hklife.com.hk。
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香港人壽簡介
香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）於2001年成立，由五間本地金融機構聯合組成，包括亞洲保險有限公司、創興銀行有限公司、招商永隆銀行有限公司、華僑銀行 (香港) 有限公司及上海商業銀行有限公司；各股東均建基於香港，平均服務香港逾50年，根基穩固，實力雄厚。我們主要透過創興銀行、招商永隆銀行、華僑銀行 (香港) 及上海商業銀行的龐大分銷網絡，約130個分銷點，為客戶提供快捷方便的一站式保險及理財服務。