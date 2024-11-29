香港仔工業學校致力為學生提供具慈幼會特色的天主教教育及寄宿教育計劃，陪伴青少年全人成長。本年度校園導賞日將於2024年12月1日（星期日）10:00am-2:00pm（設不同時段，活動時間約為1小時）舉行，歡迎全港小學的學生、家長、老師及社工參加，以認識寄宿教育計劃如何提升學生自理能力、促進成長；了解多元課程安排與全方位課外活動，如何協助學生提升成績、發掘興趣；參與導賞團，參觀學校不同設施，全面瞭解香工校園面貌。報名及詳情，可瀏覽 https://bit.ly/atsod2024。為方便導賞活動進行，敬請預約。
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日報
香港仔工業學校 校園導賞及升中資訊日
香港仔工業學校致力為學生提供具慈幼會特色的天主教教育及寄宿教育計劃，陪伴青少年全人成長。本年度校園導賞日將於2024年12月1日（星期日）10:00am-2:00pm（設不同時段，活動時間約為1小時）舉行，歡迎全港小學的學生、家長、老師及社工參加，以認識寄宿教育計劃如何提升學生自理能力、促進成長；了解多元課程安排與全方位課外活動，如何協助學生提升成績、發掘興趣；參與導賞團，參觀學校不同設施，全面瞭解香工校園面貌。報名及詳情，可瀏覽 https://bit.ly/atsod2024。為方便導賞活動進行，敬請預約。