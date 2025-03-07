香港兒童基金會 X DoRich Foundation 首屆「O-RAMA 親子 x 寵物嘉年華」 一場充滿愛與歡笑的家庭盛會！

5 KM 嗚槍嘉賓及參加藝人合照

由香港兒童基金會主辦、DoRich Foundation 協辦的首屆「2025 年度O-Rama 親子 x 寵物嘉年華」，已於 2025年3月2日在「西九文化區藝術公園」圓滿結束。活動包括多項全港最大的項目，如適合各年齡層的慈善跑步賽、青少年及兒童市集、寵物領養日、戶外親子瑜伽以及各種精彩的現場表演。 活動所籌得的善款將全數支持基層兒童及低收入家庭參加，剩餘款項則用於香港兒童基金會的公益項目。香港兒童基金會通過多元化的發展計劃和培訓課程，致力於為兒童和青少年提供平等的發展機會，幫助他們拓展視野、挖掘潛能，提升未來的社會競爭力。

慈善跑起步禮主禮嘉賓合照

本次嘉年華設全港最大型親子及寵物慈善跑，設有多個不同組別的賽事，適合各年齡層參加，讓親子與寵物友好共同挑戰。「全港最大型親子及寵物慈善跑」提供 5公里挑戰賽、2.5公里健康跑和 1公里歡樂跑，共有 27個組別供參加者選擇，以滿足不同年齡、性別和體能的需求。與家人和毛孩一起，在海天一色的美麗景色中突破自我，展現你的光芒！

活動中邀了多位藝人和歌手參與，包括黃智賢、徐榮 Family、趙希洛、楊潮凱、應智越、廖慧儀、伍家謙、謝高晉、葉泓聲和鄺星宇等…到場參與，為現場增添活力與色彩。完賽後，各參賽者可獲得紀念獎牌、電子證書和專屬禮物包，親子組和寵物組還設有特別獎項「最佳造型獎」！

活動亦設由「Dorich Youth 小企業家培學院」支持的全港最大青少年及兒童市集，專業老闆擔任創業導師，聚集了嚴選超過 150 間本地設計、手作及選物品牌，其中一些品牌專注於親子和寵物產品。此次市集重視原創與設計，並支持香港本地品牌，誠邀全手作設計及本地品牌參加。而「小創業家配對計劃」由「DoRich Youth 小企業家培訓學院」協辦，為孩子提供實踐學習的機會，拓闊他們的視野。青少年和兒童設計攤位，參與產品銷售，從策劃到客戶服務，實踐中學習寶貴的商業技能。 活動更設全港最大型寵物領養日推廣流浪動物的領養，提升公眾對動物福利的關注。活動聚集多家動物收容機構，包括阿棍屋、愛領養動物中心和香港拯救貓狗協會。提供可愛寵物，讓參加者與毛小孩互動，了解不同品種的特點及領養的細節，讓每位領養者找到合適的新家庭成員。還將舉辦了互動工作坊，教導如何照顧和訓練新寵物，確保它們順利融入家庭。



由專業瑜珈導師Stella Cheung引導的「戶外親子瑜伽」活動，旨在鼓勵家庭共同參與，增進親子聯繫。 寵物大使趙希洛與其狗狗Chloe參加1KM 寵物組賽事。

專業瑜珈導師 Stella Cheung亦帶來「戶外親子瑜珈」，鼓勵家庭共同參與，增進親子之間的聯繫。還有精彩的現場表演，為觀眾帶來視覺和聽覺的享受，呈現多種不同風格的舞蹈。此外，還有歌手獻唱，為現場增添音樂氛圍，讓每位觀眾都能感受到多樣藝術的魅力。