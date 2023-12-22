香港公共關係專業人員協會率團到北京參加第十九屆中國公共關係行業頒獎典禮 恭喜香港區得獎公司

中國政府歐洲事務特別代表、聯合國原副秘書長、CIPRA名譽會長吳紅波、CIPRA常務副會長趙大力、PRPA 代表以及香港區得獎企業在台上合影。

由中國國際公共關係協會（CIPRA）主辦、中青旅聯科（北京）數位行銷有限公司承辦的第十九屆中國公共關係行業最佳案例大賽暨2023中國公關嘉年華頒獎典禮日前在北京圓滿舉行。香港公共關係專業人員協會 (PRPA) 率團出席頒獎典禮，香港公關界今年收穫豐富，共獲得1金、3 銀、2銅，以及1行銷創新獎、傑出成就獎及最佳組織獎。

中國政府歐洲事務特別代表、聯合國原副秘書長、CIPRA名譽會長吳紅波，CIPRA顧問、第十屆全國政協教科文衛體委員會副主任、原北京奧組委執行主席、北京奧運城市發展促進會副會長蔣效愚，CIPRA顧問、學院副社長兼常務副總編輯馬勝榮，CIPRA顧問、國家外文局原常務副局長郭曉勇，CIPRA副會長、大賽評審主任郭惠民、CIPRA常務副會長趙大力、駐會副會長章蘭、顧問房麗、衛生週恆斌、副衛生徐潤東、副衛生李立偉等出席了頒獎典禮。香港公共關係專業人員協會名譽主席崔綺雲、香港公共關係專業人員協會會長許翠鳳率團到北京出席頒獎典禮，一行10多人，與國內企業代表、公關專家與公關從業者匯聚一堂，共同見證這一行業的盛典。