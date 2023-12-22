香港公共關係專業人員協會率團到北京參加第十九屆中國公共關係行業頒獎典禮 恭喜香港區得獎公司

由中國國際公共關係協會（CIPRA）主辦、中青旅聯科（北京）數位行銷有限公司承辦的第十九屆中國公共關係行業最佳案例大賽暨2023中國公關嘉年華頒獎典禮日前在北京圓滿舉行。香港公共關係專業人員協會 (PRPA) 率團出席頒獎典禮，香港公關界今年收穫豐富，共獲得1金、3 銀、2銅，以及1行銷創新獎、傑出成就獎及最佳組織獎。
中國政府歐洲事務特別代表、聯合國原副秘書長、CIPRA名譽會長吳紅波，CIPRA顧問、第十屆全國政協教科文衛體委員會副主任、原北京奧組委執行主席、北京奧運城市發展促進會副會長蔣效愚，CIPRA顧問、學院副社長兼常務副總編輯馬勝榮，CIPRA顧問、國家外文局原常務副局長郭曉勇，CIPRA副會長、大賽評審主任郭惠民、CIPRA常務副會長趙大力、駐會副會長章蘭、顧問房麗、衛生週恆斌、副衛生徐潤東、副衛生李立偉等出席了頒獎典禮。香港公共關係專業人員協會名譽主席崔綺雲、香港公共關係專業人員協會會長許翠鳳率團到北京出席頒獎典禮，一行10多人，與國內企業代表、公關專家與公關從業者匯聚一堂，共同見證這一行業的盛典。
活動由第十九屆中國公共關係行業最佳案例大賽獎項、行業傑出成就獎、2023年度行業獎項獎、文藝表演等獎項組成。CIPRA名譽會長吳紅波為香港公共關係專業人員協會名譽主席崔綺雲頒發行業傑出成就獎，表揚其為公共關係產業做出傑出貢獻。
香港公共關係專業人員協會會長許翠鳳說：「我僅代表香港公共關係專業人員協會感謝CIPRA 對香港公關界同業的認同和鼓勵，期望兩協會能繼續緊密溝通和合作，推動兩地公關專業的互動和發展。在此亦衷心祝賀本會名譽會長崔綺雲博士獲頒傑出成就獎，及各香港機構得獎者。期待來年有更多香港同業的案例可以獲得殊榮。」
香港企業在是次比賽中成績斐然，包括：旅遊服務與城市品牌推廣銀獎-昂坪360（橡皮鴨二重暢遊昂坪360）；政府公共關係銀獎-香港貿易發展局 （ChicHK “港。潮流“購物節）; 公益傳播銀獎-創意無限公關推廣有限公司（香港首家導盲犬學校開業暨香港導盲犬服務）中心十週年慶典）；企業社會責任金獎-大華銀行（香港）（首屆水墨藝術節推廣傳統藝術之美）；企業社會責任銅獎-恒隆地產（恒隆「她」領航計畫）; 環境保護與綠色傳播銅獎-領展資產管理有限公司 （領展可持續未來館）， 以及營銷創新獎-昂坪360《全景纜車Crystal +》活動企劃）。
香港公共關係專業人員協會 (PRPA) 則連續12年獲大會頒發組織奬，表揚PRPA 於業界的貢獻和努力。中國公共關係行業最佳案例大賽自1993年創辦以來，受到了眾多全球500強企業、中國政府部門以及公共關係專業機構的積極響應。大賽旨在搭建交流學習的平台，匯集業內同仁的聰明才智，推動更多優秀公關公司做大、做強、做精，鼓勵其承擔更多的行業責任和社會責任。