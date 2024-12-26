香港冬季購物節2024 Bellagio打造健康美滿家居新時尚

第22屆香港冬季購物節於2024的聖誕節在香港會議展覽中心正式開鑼，吸引不少市民到來。除了有各式各樣產品攤位外，隨着大眾對健康意識的提高，健康生活展攤更是吸引着大眾的眼球。
「家居生活，健康美滿」Bellagio紅娘子創辦人、質量監督顧問高燕芬，致力把健康生活理念帶給身邊的每個人。在眾多攤位中，來自沙田新城市中央廣場，擁有40年歷史的著名家居品牌「紅娘子Bellagio」攤位，人流如鯽。該公司現專營國際優質空氣質素保障的一站式室內設計服務，高小姐稱，希望公司的不同健康產品，能為大家帶來更加健康豐盛的生活。
Bellagio的產品主要涵蓋三大健康系列。Bellagio的生活健康+木材系列，選用100%紐西蘭天然針葉松造傢俬板材，針葉松板芯粒子微細，其特點是樹幹內含有大量天然樹脂膠，令家具結實耐用且安全性高，同時具備防潮、防霉、防蟲等優點。為減少化學物質使用和材料浪費，該系列選用了不含揮發性有機物（VOCS）的板芯。家具材料均達到世界衛生標準，不僅美觀，還能守護家人健康。
Bellagio還展示了其智能電解水機和雙重殺菌消毒技術的清水洗滌寶，其智能電解水機及清水洗滌寶更是健康生活首選，智能電解水機具有5支濾芯，能有效過濾香港的水質，可製造出富氫水、弱鹼水、恒溫出水，智能電解水機符合高端家庭需求，並經過多項國際認證，確保水質能有效清除自由基，提升飲用健康。清水洗滌寶含超氫及銀離子雙重消霉菌，可減少化學洗滌，遠離病菌。
Bellagio的生活健康+旋磁治療儀以旋磁調治慢性病，透過旋磁射頻針對中醫的經絡穴位，簡單易用，具有全面認證可安全放心使用，可以全方位調治生活繁忙現代人的亞健康疾病，守護家庭健康。Bellagio的健康產品，均為市民提供了高品質生活方式的選擇，也展示了品牌在環保和健康上的堅持與創新。