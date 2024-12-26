香港冬季購物節2024 Bellagio打造健康美滿家居新時尚

第22屆香港冬季購物節於2024的聖誕節在香港會議展覽中心正式開鑼，吸引不少市民到來。除了有各式各樣產品攤位外，隨着大眾對健康意識的提高，健康生活展攤更是吸引着大眾的眼球。

「家居生活，健康美滿」Bellagio紅娘子創辦人、質量監督顧問高燕芬，致力把健康生活理念帶給身邊的每個人。在眾多攤位中，來自沙田新城市中央廣場，擁有40年歷史的著名家居品牌「紅娘子Bellagio」攤位，人流如鯽。該公司現專營國際優質空氣質素保障的一站式室內設計服務，高小姐稱，希望公司的不同健康產品，能為大家帶來更加健康豐盛的生活。