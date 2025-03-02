香港口腔睡眠醫學學會首場研討會 3專家分享透過多學科合作推動未來睡眠醫學的發展

* 提供學術平台，推廣有關睡眠障礙的篩查、診斷及多學科治療模式的教育。 * 提高牙科專業人士對睡眠障礙這全球公共健康問題的認識。 * 提高大眾對睡眠障礙及睡眠不足的意識。 * 促進專業組織與教育機構之間的聯繫，以拓展睡眠醫學領域。

學會希望透過專家寶貴的專業經驗，讓醫療專業人士及大眾更加了解牙科睡眠醫學的認識以及加強多學科的緊密合作，達致更全面的診斷和治療阻塞性睡眠窒息症相關的疾病，確保成人和兒童獲得最適切的治療，改善睡眠健康和生活質量。

此外，學會還鼓勵大眾參與今年3月14日的世界睡眠日（World Sleep Day），這是一個全球性的活動，旨在提升人們對睡眠健康的重視。詳情可參考世界睡眠日，這是一個促進大家關注和探討睡眠醫學的良機！如需更多資訊，請訪問學會網站 ！