香港品牌總商會第五屆理事會及首屆青年委員會就職 冀為香港品牌再創高峰

香港品牌總商會(FHKB)十周年誌慶、第五屆理事會及首屆青年委員會就職典禮暨第二屆ESG品牌企業頒獎禮已於早前順利舉行，來自本港政、商界等逾460多位精英，濟濟一堂。出席主禮嘉賓包行政會議召集人及立法會議員葉劉淑儀、海關關長何珮珊、立法會議員邵家輝以及商務及經濟發展局副局長陳百里。新上任香港品牌總商會會長黃毅超在就職典禮上表示，任期內會整合有用資源協助會員發展業務，為香港品牌創下另一個高峰。

葉劉淑儀寄望香港品牌會做得更好

香港品牌總商會第一常務副會長暨大會主席翟文禮律師首先在就職典禮台上致辭表示：「香港品牌總商會將會加強與政府合作，行業協會的聯繫；為行業創造更加有利發展環境。」上屆會長陳彩雲在台上回務回顧表示：「祝願新一屆會長黃毅超帶領香港品牌總商會再創輝煌。」

行政會議召集人及立法會議員葉劉淑儀致辭表示：「中央政府大力支持，香港一定克服困難，迎接更多商機；香港品牌會做得更好。」海關關長何珮珊致辭表示：「未來會與香港品牌總商會更多合作，加強教育講座等工作。」