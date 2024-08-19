香港品牌總商會第五屆理事會及首屆青年委員會就職 冀為香港品牌再創高峰

香港品牌總商會(FHKB)十周年誌慶、第五屆理事會及首屆青年委員會就職典禮暨第二屆ESG品牌企業頒獎禮已於早前順利舉行，來自本港政、商界等逾460多位精英，濟濟一堂。出席主禮嘉賓包行政會議召集人及立法會議員葉劉淑儀、海關關長何珮珊、立法會議員邵家輝以及商務及經濟發展局副局長陳百里。新上任香港品牌總商會會長黃毅超在就職典禮上表示，任期內會整合有用資源協助會員發展業務，為香港品牌創下另一個高峰。
葉劉淑儀寄望香港品牌會做得更好
香港品牌總商會第一常務副會長暨大會主席翟文禮律師首先在就職典禮台上致辭表示：「香港品牌總商會將會加強與政府合作，行業協會的聯繫；為行業創造更加有利發展環境。」上屆會長陳彩雲在台上回務回顧表示：「祝願新一屆會長黃毅超帶領香港品牌總商會再創輝煌。」
行政會議召集人及立法會議員葉劉淑儀致辭表示：「中央政府大力支持，香港一定克服困難，迎接更多商機；香港品牌會做得更好。」海關關長何珮珊致辭表示：「未來會與香港品牌總商會更多合作，加強教育講座等工作。」
會長黃毅超任期為香港品牌創高峰
新一屆香港品牌總商會會長黃毅超在現場熱烈掌聲及歡呼上台致辭，他表示感謝會員信任及支持：「會員建立品牌『從心出發』，任期內整合資源，協助會員站穩陣腳上列車，為香港品牌創下另一個高峰」。
十周年誌慶紀念禮盒彰顯本地品牌
黃毅超在台上更特別介紹為今次晚宴，預備了十周年誌慶紀念禮盒送給與會每位嘉賓，內裏全屬香港品牌表表者，包括半島月餅、粵菜名廚大師尹達剛師傅的琥珀核桃等。
第二屆ESG品牌企業頒獎20位獲獎
完成第五屆理事會及首屆青年委員會就職典禮頒發委任證書後，進行第二屆ESG品牌企業頒獎禮，包括鑽石大獎、金、銀、銅及新晉品牌創業家獎共19位。另匯豐銀行獲中小企業Best SME Partner特別獎。
香港品牌總商會會長黃毅超 用AI推廣會務
香港品牌總商會會長黃毅超接受專訪指出，新上任首要工作採用AI人工智能系統推廣會務。首先從香港品牌總商會秘書處開始，利用AI開展行政工作，節省人手之餘，亦能增加效率，「希望以香港品牌總商會的活生生例子，示範給會員知道，AI減省成本，有效幫助發展公司業務。」
人工智能協助業界發展業務
黃毅超續稱，香港品牌總商會成員主要是中小企，每天能「貼地」獲取最新資訊，對中小企來說都是一個商機。商會利用AI，每天整合、篩選六則對會員業務最有幫助的訊息，發放給會員尋找商場，「這項目現時已經實施，舉例說，其中一條訊息香港電腦通訊節即將舉行，會員收到這段訊息，會馬上思考這段訊息能否為公司創造生意。」
黃毅超管理會務手法與時並進，朝向高端科技做法，跟他個人經歷有關。曾於美國矽谷工作的IT人80後黃毅超，08年花30多萬元成立網上花店「尚禮坊」，由IT轉行當花店老闆，雖然面對重重困難，發展至今，尚禮坊銷售二千多款產品；他在就職禮致辭坦言「破了全球紀錄，為香港品牌增光」。
黃毅超指出，疫後通關之來，經濟發展不理想，過去兩年，會員的生意額大跌三、四成；在未來的兩年任期，會努力協助會員站穩陣腳，有效率宣傳公司產品，目前景況用傳統燒銀紙方法宣傳不可行，反而鎖定公司相標客群宣傳，「例如採用『鐵粉』宣傳方法，找適合人選試用，發表用後心得吸客。」
黃毅超補充，未來繼續與會員開拓大灣區巿場，開辦研討會分享成功個案；以及加強年輕新力軍培訓，「香港品牌總商會今年成立了首屆青年委員會，成員有不同屆別的專業人士，有志創立公司，是未來香港品牌接班人。」
黃毅超總結說，兩年任期帶領會員站穩陣腳一起上這班車，來到2026年為香港品牌創下另一高峰。
凝聚港商力量帶領香港品牌國際化
香港品牌總商會於2014年2月21日正式註冊成立，目的是組織及團結香港各界大小品牌的力量，群策群力，讓會員之間共享各地市場資訊和發展機會，分享經營心得，發揮會員合作共贏的最大優勢，以總商會的集體智慧和力量帶領香港品牌走向更廣闊的發展空間，發揮香港品牌自強的香港精神，堅持立足香港，背靠祖國，放眼全球。