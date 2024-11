香港品牌與KOL攜手 展現「非常」香港精神

香港 - 2024年11月26日 - 「香港是否已經回復正常?」這個提問一直圍繞著香港人,甚至是來訪的遊客。然而,這個提問背後,似乎假設了香港過去幾年並不「正常」。





事實上,香港從來都不是一座以「正常」來定義的城市。這座城市以充滿活力與創意聞名,擁有獨特的個性與文化,而這些特質正是香港的靈魂所在。因此,答案非常簡單:香港無需回復「正常」,因為香港從來就不是普通的「正常」。



為了扭轉負面的標題輿論,一項由民間力量發起的全新企劃今天正式啟動。「Hong Kong Never Normal (非常港)」以品牌與KOL的合作為基礎,透過第一階段的活動,以超過100個故事展現香港的非凡精神。





參與此企劃的包括植根本地的大小品牌、內容創作者與KOL。他們共同以「Hong Kong Never Normal (非常港)」的精神為主題,分享關於香港人、地方、文化、生活方式及品牌的故事。@HKNeverNormal 的Instagram專頁將展示原創及合作的社交媒體內容,鼓勵大家交流想法,啟發更多非常角度欣賞香港。



TBWA創意公司行政總裁劉美瑤表示:「這項計劃的目標是希望重新喚起香港人對這座非凡城市的驕傲。第一階段旨在提升認知度及引發討論,而未來階段將推出更多合作項目,進一步壯大『Hong Kong Never Normal (非常港)』的社群,吸引更多品牌、創作者與KOL參與其中。」



是次企劃得到本地品牌與初創企業的鼎力支持,涵蓋12個行業範疇,包括藝術、美容、娛樂、教育、飲食、時尚、酒店、生活方式、媒體、非牟利、零售、可持續發展、科技與中醫等。完整合作夥伴名單詳見下文。



此外,來自不同領域的香港人與KOL亦參與其中,分享了他們對「Hong Kong Never Normal (非常港)」的見解。參與者包括電影導演兼演員馮德倫、商界代表盛智文、五屆奧運游泳選手歐鎧淳、唱作歌手Serrini梁嘉茵,以及Jordan aka 69ranch與Vivek Mahbubani等。



如欲了解更多,感受香港人的活力、創業精神與創意,請瀏覽Instagram @HKNeverNormal及網站hknevernormal.com。



~ 完 ~



企劃媒體內容資源:

Hong Kong Never Normal 非常港 主題影片 – 30秒英文橫向版本

Hong Kong Never Normal 非常港 主題影片 – 30秒英文縱向版本

Hong Kong Never Normal 非常港 主題影片 – 30秒繁體中文橫向版本

Hong Kong Never Normal 非常港 主題影片 – 30秒繁體中文縱向版本



編輯備註 – 合作夥伴感言

奧華酒店集團(Ovolo Group)創辦人兼執行主席Girish Jhunjhnuwala表示:「香港從來都不是一座『平常』的城市,這正是它如此特別的原因。我們應拋開『平常』的框架,為香港的多元化感到驕傲。這個企劃以真實、自信的角度講述了一個正面的香港故事。」



安擬集團 (Animoca Brands) 總裁歐陽杞浚 (Evan Auyang) 指:「香港是安擬集團基因的一部分,更塑造了我們的身份。作為Web3領域數碼產權的先驅,我們親眼見證了這座城市的非凡韌性與創新。我們全力支持『非常港』,因為它展現了這座城市適應變化的精神。」



創新美容初創品牌Factiv聯合創辦人Marco So補充:「這項企劃充分反映了我們品牌的精神,同時展現了香港人團結一致支持本地的力量。在創立品牌時,我們摒棄了性別與年齡對護膚產品的限制,專注於以科學為核心,針對香港濕熱天氣,為香港人研發真正適合的產品。」



合作夥伴(按字母順序排列)